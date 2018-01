Qui c'è una call per startup della mobility

MILANO - C’è tempo fino all’11 febbraio per inviare la propria candidatura al bando il bando Mce 4×4, con cui Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza e Camera di Commercio di Milano, Monza-Brianza, Lodi in collaborazione con Nuvolab, selezionano le migliori idee imprenditoriali e startup innovative.

I settori entro i quali dovranno operare le startup sono: SuperInteraction (mezzi di trasporto, infrastrutture e connessi), SuperCleantech (energie innovative, nuovi materiali e tecnologie, ottimizzazione energetica), SuperServices (servizi a supporto della mobilità, servizi di sharing economy, on demand economy, mobile payment), SuperEnterprise (innovazione a sostegno delle attività aziendali, della logistica e dei processi).

Nell'edizione 2017 di MCE 4X4 si sono candidati ben 111 progetti provenienti da tutta Italia. Anche quest’anno l’obiettivo sarà quello di far incontrare startup e grandi aziende durante i business speed date, i tandem meeting e l’exhibition allo scopo di creare concrete opportunità di business sia per le startup che per le imprese corporate. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata all’11 febbraio. Qui per ulteriori informazioni.