Banca Sella si aggiudica il «Premio dei Premi per l'Innovazione»

BIELLA - Banca Sella vince il Premio dei Premi per l’Innovazione per il progetto UpStart, una linea di prodotti e servizi studiati appositamente per le startup, con servizi bancari di base, soluzioni ad alto contenuto tecnologico, supporto di esperti della banca nello sviluppo dell’idea di business e possibilità di accedere ai percorsi di accelerazione di SellaLab.

Il Premio dei Premi viene attribuito a una selezione dei migliori progetti che nel corso dell’anno si sono aggiudicati i premi per l’innovazione istituiti nei diversi settori. Up2Start quest’anno aveva ricevuto il premio Abi per l’innovazione nei servizi bancari, organizzato da Abi Lab. In particolare la linea di prodotti e servizi per le startup di Banca Sella era stata premiata nella categoria «La banca per i clienti corporate», per aver introdotto una soluzione utile a supportare le startup nelle fasi iniziali della loro attività con una «cassetta degli attrezzi» completa di tutto l’occorrente per sviluppare l’idea imprenditoriale innovativa, dal conto corrente fino ai servizi di e-commerce e di fatturazione elettronica, o alla possibilità di richiedere un finanziamento dedicato o la consulenza sulla finanza d’impresa.

Ad Up2Start erano già stati assegnati anche il premio Mf innovazione Award 2016 nella categoria «Servizi di conto corrente e di pagamento per le imprese» e una menzione nella categoria «Nuovi servizi alle imprese» nell’ambito del premio Financial Innovation - Italian Award dell’Associazione italiana financial innovation (Aifin). Il riconoscimento consegnato oggi alla Camera dei deputati dalla presidente Laura Boldrini è stato ritirato dal condirettore generale e vice amministratore delegato di Banca Sella, Gianluca Bisognani.