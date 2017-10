La formazione del futuro è a Bologna: «Eccellenza in Italia ed Europa»

BOLOGNA - Un ambiente innovativo, altamente tecnologico per ispirare e sviluppare la formazione del futuro. Completamente Made in Italy. E’ l’Opificio Golinelli di Bologna che - insieme ad HP - ha annunciato ieri l’installazione presso la sede dell’ente emiliano di un nuovo Learning Studio. Questa installazione, realizzata in collaborazione con Intel e Media Direct, partner di HP, si aggiunge così al progetto globale HP «Reinvent the Classroom», pensato per abilitare le innovazioni nella formazione e le soluzioni digitali nel settore dell’istruzione, contribuendo a trasformare l’insegnamento e l’apprendimento scolastico in tutto il mondo.

Il Learning Studio di Opificio Golinelli è il primo in Europa a essere ospitato negli spazi di una fondazione privata. La Fondazione Golinelli entra a far parte così delle 85 realtà, a livello globale, a operare come research hub Learning Studio, favorendo la creazione di una visione innovativa per la scuola del futuro. Nato a Bologna nel 1988 per volontà dell’imprenditore e filantropo Marino Golinelli, l’ente emiliano oggi è un esempio unico in Italia di fondazione privata totalmente operativa, ispirata al modello delle fondazioni filantropiche americane, che si occupa in maniera integrata di istruzione, formazione e cultura per favorire la crescita intellettuale ed etica dei giovani e della società.

«Opificio Golinelli ambisce a divenire uno dei principali hub della formazione, della cultura imprenditoriale e della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e in Europa - ha spiegato Antonio Danieli, Direttore Generale di Fondazione Golinelli -. Il modello di intervento è caratterizzato dalla costituzione di un unico ecosistema con tutta la filiera integrata di formazione, ricerca, trasferimento tecnologico, impresa e divulgazione. Tale ecosistema è doverosamente aperto alle contaminazioni a livello locale, nazionale e internazionale. In questo contesto si inserisce l’attivazione della collaborazione tra Fondazione Golinelli e HP che permetterà di offrire ai giovani talenti un contributo formativo, originale e specifico, di tecnologia e di know-how che solo una grande impresa leader mondiale nel suo settore di riferimento, può offrire: un valore aggiunto specifico di innovazione nel nostro territorio per cui ringraziamo HP».

Il Learning Studio è dotato di soluzioni come 3 Sprout by HP, 15 laptop convertibili powered by Intel, 3 capture stage e una stampante 3D campus print powered by Media Direct, oltre a software e guide per gli educatori. Nei prossimi mesi l’iniziativa coinvolgerà diverse scuole e realtà formative del territorio bolognese che hanno scelto di avvicinarsi a questo innovativo progetto didattico per sviluppare nuovi modi di apprendere e insegnare. Questa opportunità consente a professori e giovani studenti di mettersi alla prova in un ambiente educativo 4.0, nel quale il coinvolgimento, la collaboration e le esperienze immersive sono resi possibili da una tecnologia capace di abilitare un livello superiore di formazione e trasformazione digitale.

Digital Promise Global, un’organizzazione no profit che lavora per stimolare l’innovazione nell’insegnamento e per migliorare le opportunità di apprendimento in tutto il mondo, guiderà il progetto e supporterà i docenti e gli studenti coinvolti nel programma. Una prima fase di training è già stata realizzata su didattica creativa e design thinking, utilizzando le straordinarie potenzialità di HP Sprout come strumento per massimizzare l’innovazione nella didattica innovativa.. Grazie agli strumenti tecnologici a loro disposizione, gli studenti saranno impegnati in attività e progetti che permetteranno loro di acquisire nuove competenze digitali come la social innovation, il pensiero progettuale e quello computazionale, le competenze per innovare, costruire e condividere e l’imprenditorialità social.