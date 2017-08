Cyber Security, Akamai leader nella sicurezza dei servizi in cloud

MILANO - Akamai Technologies, la piattaforma cloud di delivery più estesa al mondo, ha annunciato di essere stata inclusa da Gartner, nel quadrante dei «leader» del «Magic Quadrant for Web Application Firewalls».

«Da sempre all’avanguardia nei servizi Internet, Akamai promuove da tempo una strategia incentrata sul cloud, una filosofia che ha perseguito con tanto impegno da diventare il provider più grande e affidabile a livello mondiale nel campo delle soluzioni per la sicurezza sul cloud. Migliaia di clienti nel settore dei servizi finanziari, del commercio, della sanità e di altri comparti riconoscono il valore delle nostre soluzioni innovative per la sicurezza. Riteniamo che l’inserimento di Akamai nel quadrante dei ‘leader’ del Magic Quadrant di Gartner sia un’ulteriore riprova della validità del nostro approccio - ha spiegato Josh Shaul, Vice President della divisione Web Security di Akamai -. La nostra posizione di leadership conferma che l’attenzione rivolta da Akamai alle soluzioni per la sicurezza basate sul cloud va nella stessa direzione seguita dalle aziende interessate a proteggere le applicazioni digitali ora e in futuro».

Akamai offre ai suoi clienti protezione DDoS e delle applicazioni digitali con le soluzioni per la sicurezza sul cloud pensate per proteggere contro i più vasti e sofisticati attacchi sul web. Le nostre soluzioni consentono di proteggere alcuni tra i siti web più conosciuti, redditizi e business critical, insieme ad altre applicazioni presenti in Internet, dai rischi di downtime, manipolazione e furto di dati. La scalabilità ineguagliabile della piattaforma Akamai consente di raccogliere ed elaborare grandi volumi di dati relativi alle minacce, indispensabili per le soluzioni per la sicurezza sul cloud dell’azienda.

Kona Site Defender, la soluzione WAF (Web Application Firewall) di punta dell’azienda, è altamente scalabile e personalizzabile ed è stata pensata per proteggere le risorse mobile e web dagli attacchi DDoS e dagli attacchi mirati alle applicazioni web. L’ultima novità dell’azienda, Web Application Protector, è una soluzione WAF (Web Application Firewall) con funzionalità di gestione automatica, facilità di installazione e semplicità di manutenzione che risulta ideale per le aziende che non hanno a disposizione un team IT e di sicurezza dedicato. Akamai offre inoltre la soluzione leader del mercato Bot Management, utilizzata dai clienti per contrastare l’abuso di credenziali, lo scraping e altri comportamenti dannosi dei bot.