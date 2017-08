AllianzNOW, un hackathon per realizzare prototipi di Sliced Insurance

MILANO - Una maratona di 30 ore dedicata a coloro che vogliono mettersi in gioco e sviluppare soluzioni disruptive nel mondo assicurativo. E’ questo AllianzNOW, l’hackathon realizzato da Allianz Italia, la Compagnia di Assicurazione guidata dall'Amministratore Delegato Klaus-Peter Roehler, che si svolgerà a Milano il 29 e il 30 settembre prossimi. I partecipanti sono chiamati a proporre soluzioni innovative e a sviluppare prototipi nell’ambito della Sliced Insurance (soluzioni di acquisto a impulso).

I temi

L’hackathon si svolgerà attraverso la costituzione di 9 squadre composte ciascuna da quattro talenti esterni e due professionisti di Allianz che aiuteranno il resto del team a realizzare l’idea sulla base delle prospettive aziendali. Tre i brief che la company ha evidenziato come temi: assicurazioni che possano tutelare le persone in caso di aggressioni in strada, coperture assicurative on-demand che completino la polizza RCAuto, soluzioni che consentano agli automobilisti di attivare, istantaneamente e da qualsiasi luogo, un servizio completo di assistenza.

I premi

Ciascuna squadra potrà lavorare solo su uno dei brief disposti dall’azienda e avrà a disposizione 30 ore per sviluppare il prototipo dell’idea. A conclusione dei lavori, i progetti saranno presentati sabato pomeriggio davanti ad una giuria per la loro valutazione in termini di value proposition, soluzione presentata, user experience e coerenza con il contesto. Ciascuno dei partecipanti dei tre team vincitori riceverà buoni spesa Amazon quale corrispettivo per l'opera intellettuale realizzata e riconoscimento del valore dimostrato. Vi sarà inoltre la possibilità di essere selezionati per accedere a opportunità formative presso Allianz o Deloitte. L’apputamento è presso la Greenhouse di Deloitte Italia a Milano, in via Tortona 25.