Instagram lancia le dirette con una funzione davvero incredibile

ROMA - Instagram lancia la funzione ‘video in diretta’. Proprio da questi giorni, infatti, il social network di mobile photography sta iniziando a sperimentare la nuova funzione che a breve consentirà a tutti gli utenti di poter effettuare e trasmettere contenuti video in diretta in compagnia di un amico.

Le dirette in due

Le dirette Instagram, infatti, danno la possibilità di ospitare un secondo utente nella trasmissione tramite una nuova icona che sarà visibile in basso a destra, mentre si trasmetterà sul social network. Sarà sufficiente cliccare sulla voce ‘Aggiungi’ per invitare una persona tra gli spettatori a partecipare e comparire automaticamente nel video. In questo modo l’app mostrerà lo schermo diviso in due durante la diretta con entrambi i partecipanti al video. Ovviamente gli spettatori potranno continuare a commentare e indicare la loro preferenza, come già avviene nelle live di Facebook.

A breve sui nostri smartphone

Nel corso della diretta l’utente iniziale potrà decidere di rimuovere la persona scelta e aggiungerne un’altra fino al termine stesso del video. Questa funzione ha risvolti particolarmente interessanti perché permette di rendere le dirette molto più interattive e divertenti rispetto a quanto già avviene sul social network blu. La funzione è attualmente in fase di test su un numero limitato di utenti, ma verrà estesa a livello globale nel corso dei prossimi mesi.