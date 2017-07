Boom Crowdfunding, Ulule è la piattaforma con più progetti finanziati

MILANO - Oltre 200mila euro raccolti in soli tre mesi dal lancio per più di 50 campagne finanziate, finalizzando il 74% dei progetti presentati. Sono questi i numeri di Ulule che si conferma anche in Italia la piattaforma con la più alta percentuale di successo al mondo. Numeri che confermano il trend di crescita del mercato del crowdinvesting, arrivato a registrare nell’ultimo anno un incremento pari al 273%, per un valore complessivo di 189,2 milioni di euro, 138,6 dei quali raccolti tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 (fonte Report su Crowdinvesting dell’ Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano).

Il crowdfunding in Italia

In Italia si contano attualmente 82 piattaforme di crowdfunding distribuite su tutto il territorio nazionale, e la pratica del finanziamento attraverso il web ha portato nel 2016 a un aumento del 62% dei fondi raccolti da tutte le campagne presentate rispetto all’anno precedente. Prevalgono le campagne di piccolo taglio, tra i 1.000 e i 10.000 euro (81% delle campagne pubblicate e 91% delle finanziate) e i progetti finanziati sono stati, dall’apertura delle piattaforme fino a dicembre 2016, 8.338 per un totale di 24.754.678,91 euro raccolti.

I successi di Ulule

Ed è proprio in questo scenario che Ulule si conferma la piattaforma con la più alta percentuale di successo al mondo. Ulule, infatti, lavora su base europea e ha una media del 68% di progetti che raggiungono il goal. Ha raccolto nel 2016 ben 25.370.871 euro e ha iniziato il 2017 con risultati davvero incoraggianti: nel primo semestre dell’anno sono stati 341.105 i donatori che hanno contribuito a raccogliere ben 15.081.780 euro per le campagne finanziate con successo. Dalla sua nascita, nel 2010, Ulule ha pubblicato 28.607 progetti con una raccolta fondi complessiva di più di 84 milioni di euro.

Un’occasione per le amministrazioni locali

«Siamo convinti che il crowdfunding rappresenti un’opportunità eccezionale per tutta l’Italia - ha dichiarato Fabio Simonelli, General Manager di Ulule Italia -. In un momento storico di sofferenza economica per aziende, fondazioni e amministrazioni, questo tipo di raccolta fondi consente di realizzare progetti altrimenti impensabili, dando forma alle tante idee ed iniziative di cui è così ricco il nostro Paese. In più, il crowdfunding è una grande occasione anche per le amministrazioni locali contribuendo ad aumentare il senso di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini-utenti, come avvenuto per la raccolta fondi per i tradizionali «Fochi» a Firenze, che ha superato del 448% la cifra richiesta».