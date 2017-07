Crowdfunding, il semestre record di Produzioni dal Basso

MILANO - Continua senza sosta la scalata del crowdfunding in Italia: il 2017 sembra essere, a tutti gli effetti, l’anno che conferma il successo di questa innovativa forma di finanziamento. Sorprendenti i dati diffusi recentemente dal secondo Report su Crowdinvesting dell’ Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano, che attestano nel nostro Paese una crescita del 273% nell’ultimo anno, per un valore complessivo di 189,2 milioni di euro, 138,6 dei quali raccolti tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017. Uno dei risultati più importanti è stato raggiunto da Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di finanziamento collettivo online reward based (sistema delle ricompense) e donation.

Il crowdfunding di Produzioni dal Basso

Un milione e 300mila euro transati in soli 6 mesi che hanno finanziato ben 351 progetti coinvolgendo oltre 22mila nuovi utenti, sono i numeri registrati dal 1° gennaio del 2017 a oggi dal portale fondato da Angelo Rindone che al momento registra una raccolta complessiva di oltre 5 milioni di euro, con più di 146mila membri della community registrati.

I successi estivi della piattaforma

L’estate 2017, inoltre, ha già regalato un «tris» di successi alla piattaforma: quello, datato 24 luglio 2017, dei tre docufilm, selezionati dalla call for crowdfunding di Infinity tv che hanno raggiunto l’obiettivo economico prefisso e ora entreranno nel palinsesto del primo servizio italiano di video streaming, la campagna La Buona Strada, ripartiamo dal cibo, lanciata da Slow Food all’inizio del mese, in favore delle regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 e che in soli 20 giorni ha totalizzato quasi 37mila euro e il crowdfunding, in corso fino all’8 agosto, dei 15 progetti del bando IMPATTO+ di Banca Etica, dedicati a sostenibilità e cittadinanza attiva.

Network ed economia partecipata

«I risultati raggiunti in questo primo semestre ci sorprendono positivamente e ci spingono a proseguire il nostro lavoro nel rendere ancora più semplice e popolare il crowdfunding, uno strumento sempre più utilizzato, anche in Italia, per la realizzazione di progetti, grandi o piccoli, rivolto a chiunque abbia un’idea e voglia raccogliere risorse economiche per realizzando in modo concreto e trasparente, coinvolgendo le comunità online -. dichiara Angelo Rindone, fondatore e amministratore delegato di Produzioni dal Basso e Folkfunding e membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana dell’Equity Crowdfunding (AIEC) -. Produzioni dal Basso è da sempre al servizio della cultura, del settore sociale e in futuro intende esserlo sempre di più, trasformando la creatività in progettualità e cominciando a guardare verso nuove modalità e mercati coinvolgendo le imprese, gli artigiani e le PMI». Produzioni dal Basso opera anche attraverso il sistema del networking, che annovera tra i suoi numerosi partner Banca Etica, Infinity (Mediaset), Chianti Banca e Arci, mettendo a disposizione di imprese, associazioni ed enti la possibilità di crescere e valorizzare le proprie idee e strategie, nel segno dell’economia partecipata.