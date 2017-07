ProntoPro, la piattaforma per professionisti lancia la sua app

MILANO - Con oltre 150mila utenti e piattaforme come Immobiliare.it tra gli investitori, ProntoPro è uno dei maggiori marketplace attraverso cui gli italiani hanno la possibilità di trovare il professionista più adatto alle proprie esigenze. A due anni dal lancio, dopo aver collezionato una serie di successi e assunto oltre 80 persone per sostenere lo sviluppo del portale, ProntoPro lancia la sua prima app dedicata ai professionisti, per permettere loro di rispondere direttamente dal proprio smartphone alle richieste di lavoro che arrivano dagli utenti.

L’app di ProntoPro

La digitalizzazione del mondo dei servizi, in modo particolare di quello professionale che costituisce il tessuto vitale dell’economia italiana e che va di diritto a formare l’eccellenza del Made in Italy, vuole passare anche attraverso il lancio di un’app che può essere scaricata gratuitamente e permettere a chi non è ancora iscritto di entrare a far parte di un network di oltre 100.000 professionisti iscritti che operano nelle 430 categorie di servizi disponibili: artigiani per la casa, operatori nel mondo eventi, esperti di IT, docenti, consulenti e operatori nel mondo del benessere della persona.

Per ascoltare i professionisti

«La scelta di lanciare l’app è legata alla volontà di ascoltare le esplicite richieste dei nostri professionisti, fornendo loro uno strumento che renda più facile l’invio dei preventivi ai potenziali clienti. – commenta Marco Ogliengo, Ceo e founder di ProntoPro.it – Trovandosi spesso fuori casa, i nostri pro hanno bisogno di un mezzo che da mobile migliori e renda più veloce il processo di risposta alle richieste di lavoro che arrivano in qualsiasi momento».

Come funziona

Con l’app diventa ancora più semplice gestire le richieste di preventivo: i professionisti avranno modo di vedere le domande degli utenti attraverso le notifiche push che permetteranno loro di inviare la propria proposta in tempo reale, da qualunque luogo si trovino, 24 ore su 24 scegliendo liberamente a chi rispondere. L’intenzione è quella di migliorare la connessione con gli utenti, aumentarne la platea e gestire il proprio business in modo veloce e reattivo, grazie a un’esperienza d’uso semplice e immediata. L’app è disponibile sia per dispositivi iOS che Android.