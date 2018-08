Agosto in città: 6 modi per “sopravvivere” all’estate con app e piattaforme ()

C’è chi parte ma anche chi resta: se le vacanze sono ancora lontane o si è costretti a passare agosto in città, non c’è bisogno di disperarsi. L’Incubatore I3P del Politecnico di Torino suggerisce app, piattaforme e strumenti utili per trascorrere con il sorriso anche il mese più caldo dell’anno: da una passeggiata tra le strade deserte in bicicletta con il giusto lucchetto alla spesa a Km0, passando per serate speciali di sharing economy. Senza dimenticare di utilizzare il tempo a disposizione per fare un corso di aggiornamento online.

L’Alveare che dice Sì!: spesa in città a Km0

Chi resta in città può approfittarne per fare la spesa di ottima frutta e verdura estiva a Km0 tramite gli Alveari de L’Alveare che dice Sì!, la startup che unisce tecnologia e agricoltura sostenibile e che permette di acquistare direttamente dai contadini locali con un semplice click. Basta collegarsi al sito o scaricare l’app su smartphone e cercare l'Alveare più vicino.

Gnammo: con il social eating cene estive in compagnia

Tutti gli amici sono partiti o sono fuori città? Nessun problema: con le cene, gli aperispritz e gli eventi sotto le stelle di Gnammo, la piattaforma di social eating italiana, è possibile trascorrere momenti piacevoli in compagnia e stringere nuove amicizie. E per Ferragosto si annunciano tavole imbandite e grigliate condivise.

Sherlock: bici al sicuro con il GPS invisibile

Quale momento migliore di agosto per una passeggiata in bici, tra le strade semi deserte? Utilizzare la due ruote d'estate è un piacere anche in città, ma senza dimenticare la sicurezza: per questo c’è Sherlock, l’antifurto GPS invisibile per biciclette che, collegato ad una applicazione mobile, permette ai ciclisti di localizzare con precisione la propria bici e recuperarla in caso di furto.

You Are My Guide: scoprire la propria città

Chi lo ha detto che non si può fare il turista nella propria città? Basta affidarsi a YAMGU, servizio dedicato a chi ama viaggiare di You Are My GUide. Con la guida viaggi YAMGU, è possibile scoprire cosa vedere, dove divertirsi, come prenotare i biglietti per le visite a musei ed eventi, organizzare al meglio i propri itinerari. Per realizzare tutto ciò, YAMGU utilizza l’intelligenza artificiale, la stessa tecnologia che sta dietro a GhostWriterAI, la prima piattaforma italiana di Content Marketing Strategy basata su Intelligenza Artificiale.Una nuova piattaforma che aiuta le aziende ad individuare la propria audience e a creare in modo facile e veloce contenuti dedicati e personalizzati. A ciascuno il suo contenuto così come il suo viaggio.

Sin Tesi Forma: la formazione accessibile ovunque

Per chi vuole sfruttare l’estate per recuperare gli arretrati e tornare a lavoro a settembre ancora più aggiornato e preparato, la soluzione è Sin Tesi forma, la prima scuola digitale autorizzata alla formazione obbligatoria per le categorie professionali. L’aggiornamento professionale diventa accessibile da qualsiasi dispositivo, con un occhio sempre attento alle novità di settore. Inoltre, fino al 30 agosto per i nuovi iscritti il corso Autocad 2D è gratuito. Sin Tesi forma è sbarcata ora su Mamacrowd, la piattaforma di equity crowdfunding italiana, con una campagna che permette a chiunque di entrare a far parte della startup come investitore.

Veicoli: check alla flotta aziendale

Per chi ha deciso di godersi qualche giorno al mare senza preoccuparsi della propria flotta c’è Veicoli. Con la pianificazione delle manutenzioni e la gestione dei costi, al rientro non ci saranno spiacevoli sorprese. Grazie all'app mobile, sarà possibile controllare dove sono i mezzi e la loro produttività, anche da sotto l’ombrellone.