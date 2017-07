Startup Initiative, call per Industry 4.0 e Internet of Things

ROMA - Caccia del startup dell’Industry 4.0. Cisco e Intesa Sanpaolo lanciano la nuova per call per l’edizione 2017 del programma di accelerazione internazionale StartUp Iniziative. Un percorso di accelerazione rivolto a startup in ambito Digital Factory, Industrial safety and security, Asset tracking and management, Industrial collaboration, Industrial augmented/virtual reality, Connected machines/products e Integrated supply chain.

StartUp Initiative

StartUp Initiative è una piattaforma di accelerazione internazionale che seleziona promettenti startup high-tech, offre una formazione mirata e crea la connessione con investitori finanziari e aziende. Focalizzata su 9 cluster tecnologici e settori industriali, ha più di 100 investment forum all’attivo, 7 paesi coperti, oltre 1.100 startup formate con più di 110M€ di capitali raccolti.

Come partecipare

La call è rivolta soprattutto a realtà che siano in cerca di investimenti dal valore compreso tra i 200mila e i 5 milioni di euro. Per partecipare è necessario avere un business plan dettagliato o un executive summary del proprio progetto da inviare attraverso la procedura online a questo link. Il termine di scadenza è fissato al 30 luglio 2017.

Il programma

Boot Camp (Torino) 07 – 08 ottobre

Le startup ammesse parteciperanno a due giornate di formazione tenute da un angel investor di esperienza dalla California.

Deal Line-UP (Milano) 24 ottobre

Le startup formate esporranno il proprio progetto ad un panel di esperti (player del settore, investitori e ricercatori), i quali forniranno feedback strutturati e selezioneranno le finaliste che proseguiranno nel programma.

Investor Arena Meeting (Milano) 23 novembre

Le startup selezionate avranno 10 minuti per presentare il proprio progetto ad una platea di circa 150 tra investitori, aziende e player dell’ecosistema dell’innovazione.