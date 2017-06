Crowdfunding per Biogenera: la startup dei farmaci personalizzati cerca soci

MILANO - E’ partita in questi giorni la campagna di equity crowdfunding per Biogenera, startup innovativa del panorama biotech italiano che ha sviluppato la prima piattaforma biotecnologica proprietaria MyGenera ™, capace di individuare in tempi rapidi rispetto a quanto farebbero i metodi tradizionali, molecole-candidate farmaco in grado di bloccare a livello del DNA, i geni mutati ed alterati che sono alla base nell’insorgenza di gravi patologie.

I farmaci personalizzati sul DNA

Una vera e propria perla del panorama biotech italiano, Biogenera - che è stata fondata nel 2008 a Bologna - ha già ricevuto ben 7 milioni di investimenti in questi anni, che hanno consentito lo sviluppo della piattaforma biotecnologica e della pipeline di farmaci candidati alla cura dei tumori pediatrici oltre alla protezione della proprietà intellettuale, consistente oggi in 35 brevetti internazionali. Biogenera ha concluso gli studi preclinici di BGA002, il primo ed unico farmaco a livello internazionale con azione diretta e specifica per il trattamento dei tumori MYCN positivi (che costituiscono circa il 50% dei tumori pediatrici e circa il 25% dei tumori dell’adulto e sono associati a prognosi sfavorevole).

I capitali raccolti

Grazie ai capitali raccolti attraverso la campagna di equity crowdfunding lanciata su Tip Ventures, la prima piattaforma in Europa autorizzata a raccogliere capitali di rischio in linea con la direttiva europea MiFID, Biogenera potrà finanziare la fase clinica 1 del farmaco BGA002 nel Neuroblastoma (tumore pediatrico attualmente più mortale), che nel frattempo ha ottenuto la designazione di farmaco orfano dall’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA). «Biogenera ha deciso di affrontare una sfida importante: dare il via a una nuova era di farmaci personalizzati a DNA, che siano realmente a ‘misura di paziente’ - commenta Massimo Tchen, Amministratore Unico di Provita Srl -. Grazie ai propri soci e sostenitori, Biogenera intende continuare a offrire un contributo concreto all’innovazione scientifica sviluppando soluzioni terapeutiche che siano sicure, efficaci ed accessibili a tutti i pazienti a livello internazionale».

La campagna di equity crowdfunding

Provata è, infatti, il veicolo di investimento attraverso cui Biogenera rende possibile la raccolta di capitali. Si tratta di un caso emblematico che permette di unire l’aspetto finanziario, tipico dell’investimento in startup o PMI innovative, con quello dell’impatto sociale. «Un caso estremamente concreto di ricerca applicata dove i fondatori hanno avuto la capacità di uscire dai laboratori per aprire la compagine societaria ad un’amplia platea di investitori - ha detto Matteo Masserdotti, fondatore di Tip Ventures -. Biogenera è già nel percorso di diventare una public company, con investitori che spaziano dal Venture Capital ai Business Angels, ed il lancio di una campagna di equity crowdfunding è l’evoluzione naturale di questo processo. Ci auspichiamo che tante aziende seguano questo esempio virtuoso ed utilizzino i mercati per crescere e far tornare l’Italia nei posti in cui si merita di stare di diritto».