Innovation Hub, il nuovo polo di digital trasformation a Milano

MILANO – Nasce oggi, da Econocom, Innovation Hub, uno spazio fisico che si trasforma in un punto d’incontro, scambio e condivisione dedicato a tutti coloro che vogliono saperne di più sulla digital revolution. L’Innovation Hub fornirà occasioni divulgative e di confronto all’insegna della contaminazione e della creatività tramite workshop e incontri tematici. Il primo degli appuntamenti dedicati all’universo digitale si terrà martedì 20 giugno presso la nuova sede milanese di Econocom, in Via Varesina 158. Seguiranno altri 3 incontri: il 29 giugno su Cybercrime Prevention, il 4 luglio su Millennial’s view e il 13 luglio su Open API.

Il digitale per tutti

La rivoluzione digitale è ormai parte della quotidianità di ognuno di noi: l’intento dell’Innovation Hub è proprio quello di rendere accessibile a tutti il mondo digitale, rivolgendosi a diversi target che hanno come punto in comune la volontà di scoprire di più sul mondo della digital transformation. Dai manager di aziende che spesso faticano a governare il cambiamento e cercano sempre di più riferimenti autorevoli che possano aiutarli, a startupper ed influencer del mondo tecnologico, fino alle persone comuni appassionate di tecnologia e al personale stesso di Econocom che vuole conoscere ancora meglio le tematiche digital su cui l’azienda fonda la sua expertise.

Chi è Econocom

La nascita dell’Innovation Hub concretizza inoltre il nuovo posizionamento di Econocom e il nuovo concept di comunicazione del 2017, #COMEON. In questa direzione, Econocom diventa un vero e proprio abilitatore di soluzioni digitali per agevolare il progresso e la competitività delle aziende. L’unicità di Econocom risiede infatti nell’analizzare e comprendere le necessità strategiche delle imprese, offrendo una visione d’insieme e selezionando in modo indipendente le tecnologie digitali più innovative, personalizzando le soluzioni in modo da soddisfare ogni singola esigenza. Una modalità as-a-service grazie alla quale il cliente può conciliare le esigenze di innovazione tecnologica al budget, realizzando già oggi quella trasformazione digitale che gli consentirà di raggiungere vantaggi competitivi di lungo periodo.

Sempre più aziende vogliono la trasformazione digitale

A conferma di quanto sia fondamentale per un’azienda stare al passo con la digital transformation, è emerso come siano i clienti stessi a sentirne l’esigenza: il 95% delle aziende ritiene l’innovazione digitale un fattore rilevante e per 4 imprese su 10 il digitale rappresenta un’arma fondamentale per migliorare efficacia ed efficienza dei processi e un fattore imprescindibile per lo sviluppo futuro del business (Assiteca e Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano). «Confrontarsi e fare rete costituisce sempre un’opportunità e quando sono le idee ad essere condivise non possono che uscirne spunti interessanti e occasioni di crescita - commenta il Country Manager di Econocom Italia, Enrico Tantussi -. Per noi il futuro è già qui, è accessibile e disponibile e in questo nuovo spazio vogliamo diffondere quanto più possibile la filosofia Econocom, perché il primo ambito in cui agire per arrivare alla vera rivoluzione tecnologica è quello culturale. Quando il cambiamento sarà davvero visto come necessario dalle persone e dalle organizzazioni, allora scatterà la molla che porterà all’azione vera e propria».