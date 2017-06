Wwworkers, i lavoratori della rete a Montecitorio

ROMA - Qual è la via italiana al futuro del lavoro? In che modo le PMI, gli artigiani, i liberi professionisti stanno intercettando la rivoluzione tracciata dalle nuove tecnologie?

I lavoratori della rete a Montecitorio

Per il terzo anno consecutivo la job community italiana dei wwworkers torna a riunirsi alla Camera dei Deputati. Appuntamento giovedì 8 giugno alle ore 14.30 nella Sala della Regina (p.zza Montecitorio 1, Roma) per analizzare i «Worktrends: la via italiana al futuro del lavoro». Nel corso del pomeriggio il confronto con politici, esponenti del Governo, esperti del mondo del lavoro e delle nuove tecnologie e il barcamp con le storie dei tanti wwworkers che ogni giorno raccontano un futuro del lavoro già presente. Il IV Wwworkers Camp è promosso dalla job community wwworkers.it insieme all’Intergruppo Parlamentare Innovazione con il sostegno di eBay e Facebook, la media partnership di Rainews24, la technical partnership di MailUp e il patrocinio di Adapt e dei Giovani delle organizzazioni di categoria CNA, Coldiretti, Confindustria e Confartigianato.

Worktrends e storie

Digital manifacturing, industria 4.0, piattaforme in crowd, sharing economy, e-commerce, big data, oggetti connessi, nuovi sistemi di pagamento e molto altro ancora: i principali trend del lavoro spiegati con le storie di successo delle piccole e medie aziende italiane e degli artigiani digitalizzati che già oggi ne fanno impresa. Dopo i saluti dell'On. Antonio Palmieri (Intergruppo Parlamentare Innovazione), interverranno tra gli altri: l'On. Luigi Bobba (Sottosegretario al Ministero del Lavoro), Giorgio Metta (Istituto Italiano Tecnologia), Stefano Micelli (Università Ca’ Foscari), Emmanuele Massagli (Presidente ADAPT). E poi il talk con i rappresentanti politici dei vari schieramenti moderato da Maria Cristina Origlia (Sole24Ore), il confronto con i big player dell’hi-tech Facebook, Google, eBay, Airbnb, Uber e Microsoft, moderato da Celia Guimaraes (Rainews24). E il barcamp con le storie di eccellenza nei nuovi trend del lavoro, commentate insieme alle organizzazioni di categoria con la moderazione di Giampaolo Colletti (wwworkers.it). QUI il programma completo dell'evento. Aggiornamenti su Facebook e Twitter. Hashtag #wwworkers.