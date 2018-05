Barca si ribalta in mare, salvata una coppia

LA SPEZIA - Momenti di paura lunedì pomeriggio a Porto Venere, nel Golfo di La Spezia. Una piccola imbarcazione con a bordo un uomo e una donna, proveniente dalla vicina isola Palmaria, si è rovesciata a causa del mare grosso nello specchio acqueo antistante la cittadina ligure.

SALVATAGGIO - A trarre in salvo la coppia sono state altre imbarcazioni che si trovavano nella zona. Sul posto è poi intervenuta la Guardia Costiera che ha soccorso i due coniugi e li ha affidati alle cure dei sanitari del 118.

NON SONO GRAVI - Secondo quanto riferito dalla Capitaneria di porto l'uomo avrebbe riportato solo una lieve ipotermia. La donna, in stato di shock, è stata invece trasportata in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea di La Spezia ma le sue condizioni non destano preoccupazione.