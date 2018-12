Giappone, potente esplosione in un ristorante di Sapporo: 42 feriti

SAPPORO - Almeno 41 persone sono rimaste ferite in una potente esplosione all'interno di un ristorante in Giappone, nel distretto Hiragishi di Sapporo. Alcuni testimoni hanno avvertito un intenso odore di gas nell'area dopo la deflagrazione, a cui è seguito un violento incendio. "C'era moltissimo fumo e subito dopo ha cominciato a diffondersi un fortissimo odore di gas", conferma questo ragazzo. "Si è sentito un rumore fortissimo, subito ho pensato che si trattasse di un terremoto" racconta un'altra testimone.

Ore per domarlo

I vigili del fuoco ci hanno messo ore a domare l'incendio che ha messo a rischio numerosi edifici lì vicino. Ci sono stati dei crolli, altri sono sono gravemente danneggiati e sono stati evacuati. L'indagine sulle cause è in corso, per ora non è stata data nessuna versione ufficiale dagli inquirenti. Uno dei feriti è molto grave e nell'incidente sono stati coinvolti anche alcuni bambini.