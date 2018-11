Come la Francia sfrutta l'Africa grazie al franco CFA

ROMA - Night Tabloid racconta lo «scandalo» del franco CFA, la moneta «coloniale» con cui i francesi sfruttano l'Africa. Una pratica che alcuni esponenti politici, a partire dalla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, non hanno avuto problemi a definire «usuraria». «E' ora che l'Ue intervenga contro uno Stato membro che effettua questo nei confronti di ben 14 nazioni africane. A Macron, che sversa illegalmente migranti in Italia, va chiesto conto dei danni che la Francia ha fatto all'Africa in tutti questi anni» attacca Meloni.