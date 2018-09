BERLINO - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha ricevuto a Berlino il suo omologo austriaco Sebastian Kurz, in previsione del vertice europeo in programma giovedì 20 settembre a Salisburgo. «Condividiamo le priorità della presidenza austriaca. Ciò» ha detto la cancelliera «significa che dobbiamo occuparci della tutela delle frontiere esterne. Jean Claude Juncker ha fatto altre proposte, che saluto in modo particolare». «Sosterremo volentieri ciò che ha proposto Jean-Claude Juncker» ha aggiunto il cancelliere «cosa che chiedevamo da lungo tempo, e cioè un rafforzamento di Frontex già dal 2020, ma anche un'estensione del mandato affinché Frontex possa cooperare con i paesi di transito».