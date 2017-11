Usa, Trump vola nelle Filippine e annuncia: «Con Duterte rapporti ottimi»

MANILA - Nella sua tappa a Manila, il presidente americano Donald Trump ha detto di avere una «ottima relazione» con il collega delle Filippine Rodrigo Duterte, capo di Stato molto discusso a causa delle sue dichiarazioni incendiarie e della sua durissima campagna contro la droga fatta in gran parte, a dire dei gruppi per i diritti umani, di esecuzioni extragiudiziarie. «Abbiamo rapporti ottimi. E' andato tutto bene. Abbiamo numerosi incontri oggi con molti altri leader. La conferenza Asean è stata gestita molto bene dal presidente delle Filippine e dai suoi delegati. E sono felice di essere qui. Il tempo è sempre bello. Oggi è molto bello». Il presidente americano è a Manila con i leader di altri 18 paesi per una due giorni di summit, nell'ultima tappa del suo lungo viaggio in Asia che ha toccato cinque nazioni: Giappone, Corea del Sud, Cina, Vietnam e, appunto, Filippine.