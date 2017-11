Trump e Abe «grandi amici», al banchetto finale Melania in rosso

TOKYO - Donald Trump e Shinzo Abe campioni in reciproche gentilezze nel corso di un banchetto in onore del presidente americano, che ha concluso la visita di due giorni del leader statunitense in Giappone, prima tappa della sua tournée diplomatica in Asia. Una visita dominata dalle tensioni con la Corea del nord e dagli scambi commerciali tra i due paesi. Abe: "Ieri la 'diplomazia del golf' tra Donald e me ha attirato talmente l'attenzione che abbiamo reso pubblico tutto, eccetto i punti della partita. Credo che abbiamo mostrato al mondo quanto sia forte l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti». "I nostri due grandi paesi - ha aggiunto Trump - avranno un'amicizia incredibile per numerosi secoli a venire, non anni, non decenni, ma per molti secoli a venire». In missione con Trump il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, il consigliere e genero Jared Kushner e la First Lady Melania Trump, che per il banchetto finale indossava un elegante abito rosso. Dopo Tokyo, Trump andrà a in Corea del Sud, a Seoul, e in Cina e parteciperà a dei summit regionali in Vietnam e Manila, dove ha intenzione di incontrare il presidente russo Vladimir Putin, dal quale spera di ottenere "un aiuto sulla Corea del Nord".