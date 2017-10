Usa, sparatoria a Baltimora: 3 morti e 2 feriti, il killer è in fuga

MARYLAND - Tre persone sono state uccise e altre due ferite, nel corso di una sparatoria avvenuta in una zona industriale poco distante da Baltimora, negli Stati Uniti. L'assassino sarebbe stato identificato e sarebbe in fuga: si tratterebbe di un 37enne afroamericano, Radee Labeeb Prince, che ha aperto il fuoco con una pistola. Il sospettato e le vittime sono tutte associate a un'azienda dell'Emmorton Business Park di Edgewood. Lo sceriffo di Harford county, Jeffrey R. Gahler: «E' in corso una ricerca attiva come potete vedere, alla quale si sono aggiunte molte, se non tutte, forze dell'ordine. Certamente tutte quelle di Harford County, i nostri partner federali, i nostri partner statali, la polizia di Stato e le autorità di trasporto, l'Fbi, l'autorità anti-droga sono tutte sul posto per aiutare questa indagine. Ciò appare come un attacco limitato diretto contro questa azienda. E quindi... Chiediamo a chiunque veda il sospettato, è ovviamente armato e pericoloso, non vogliamo che nessuno agisca da solo. Vogliamo solo che chiamate il 911 e ci informiate»