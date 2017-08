Attacco a Barcellona, scatta la rabbia su Twitter: postiamo solo gatti

ROMA - «Nè una foto, nè un video»: la protesta è su Twitter, per l'attentato di Barcellona, dove un furgone si è scagliato contro la folla di turisti sulle Ramblas. Non si pubblicato immagini dell'attacco terroristico, ma istantanee di gatti, i propri o quelli trovati sul Web, per evitare di intralciare le operazioni della polizia, e per non fare il gioco dei terroristi.