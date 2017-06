Merda per dessert? Ecco i dolci Thailandesi a forma di escremento

ROMA - Un'idea originale che in Thailandia fa furore: la pasticciera Wilaiwan Mee-Nguen si è inventata fra tante formine per dolci anche quella a forma di escremento. Dice di venderne un migliaio al mese, perché i clienti si divertono. "Si passano la voce, se ne parla su Internet, la gente segue la mia pagina", spiega. "Ad alcuni piace, ad altri meno. Il successo mi ha stupita perché non è il mio vero lavoro, è qualcosa che faccio nel weekend e nel tempo libero, mi invento forme bizzarre che nessuno ha mai visto. Di solito i dolci sono a forma di fiore, e i tailandesi lo trovano divertente".