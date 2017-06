Istanbul, indossa dei pantaloncini e viene aggredita: «Non ci si veste così durante il Ramadan»

ISTANBUL - Le passa accanto e le dà una sberla dopo averle detto che dovrebbe vergognarsi per i pantaloncini che indossa nel mese sacro del Ramadan. E' successo a una giovane ragazza su un minibus a Istanbul, in Turchia. Come si vede nel video, l'uomo si alza, passa accanto alla donna e la colpisce. Lei reagisce e lo segue, mentre lui cerca di guadagnare l'uscita. Seguono spintoni e poi la donna piomba a terra esasperata. «Io gli ho detto di non guardare (...) e lui ha risposto 'Se mi mostri il tuo sedere come faccio a non guardare?'», ha raccontato Asena Melisa Saglam, 21 anni, che ha poi sporto denuncia. Il suo aggressore, che ha sostenuto di essere stato «provocato», è stato arrestato tre giorni dopo l'accaduto, ma rilasciato pochi giorni dopo.