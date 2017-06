Clima, la Cina conferma l'impegno di Parigi. La soddisfazione di Angela Merkel

ROMA - Ricevendo il primo ministro cinese a Berlino, la cancelliera tedesca Angela Merkel si è rallegrata per il fatto che «La Cina terrà fede ai suoi impegni sugli accordi sul clima», mentre si attende la decisione del presidente americano Donald Trump di uscire o meno dagli accordi di Parigi. «Vorrei prima di tutto dire che mi rallegro per il fatto che la Cina tiene fede ai suoi impegni sugli accordi sul clima». «Siamo a favore del libero scambio e di un ordine mondiale basato sulle regole, pensiamo che l'organizzazione mondiale del commercio abbia una funzione centrale». Li Keqiang in conferenza stampa ha dichiarato: «La Cina continuerà a realizzare le promesse fatte per gli accordi di Parigi, per avanzare verso l'obiettivo del 2030 passo dopo passo, con fermezza. Ma ovviamente vogliamo farlo collaborando con gli altri».