Treni bloccati in tutta la Germania: i ferrovieri scioperano con indosso gilet gialli

BERLINO - Nella stazione centrale di Norimberga, circa 50 lavoratori delle Ferrovie tedesche (Deutsche Bahn), appartenenti al sindacato Evg, manifestano con indosso dei gilet gialli, in segno di solidarietà con i dimostranti francesi. In Germania sono interrotte tutte le principali linee ferroviarie, a causa di uno sciopero dei lavoratori delle ferrovie nell'ambito delle trattative salariali, ha annunciato Deutsche Bahn. «I collegamenti interregionali sono interrotti in tutto il paese» a causa di uno sciopero di 4 ore, che è iniziato alle 5, ha scritto la compagnia ferroviaria in un comunicato.

NUOVI COLLOQUI - Un portavoce ha dichiarato che ciò riguarda anche i treni ad alta velocità (ICE) e gli Intercity. Sabato le trattative tra Deutsche Bahn e il sindacato dei ferrovieri Evg, che chiede un aumento del 7,5% per 160.000 dipendenti, è terminato in un nulla di fatto. Le Ferrovie tedesche hanno invitato il sindacato a nuovi colloqui lunedì pomeriggio, secondo l'agenzia di stampa dpa.