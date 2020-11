Joe Biden, primo discorso da Presidente: «I rivali non sono nemici, sono americani, proprio come noi»

Parlando in Delaware in quello che di fatto è il primo discorso da presidente eletto di Joe Biden, l'ex vicepresidente di Obama ha mandato un messaggio di unità al paese: non vedo un'America «rossa o blu», siamo tutti americani e questo, ha aggiunto, è il momento di mettere da parte le divisioni e di «guarire l'America».

«Il popolo di questo paese ha parlato - ha detto il presidente eletto Joe Biden - e ha parlato in modo chiaro, dandoci una vittoria chiara». C'è stata una straordinaria affluenza e ora tutto il paese, tutto il mondo ci guarda. Io come presidente vorrò unire, non vedo stati blu, stati rossi, vedo solo un paese, l'America, e io sarò il presidente di tutti. Il mio scopo sarà ricostruire la spina dorsale del paese, la classe media americana. Milioni di americani hanno votato per il mio programma e ora è il momento di realizzarlo ».

Ho avuto, avrò l'onore - ha continuato - di avere al mio fianco un'eccezionale vicepresidente come Kamala Harris, una persona che ha fatto la storia, è la prima donna, la prima nera ad avere un incarico del genere. Non venitemi a dire che c'è qualcosa di impossibile negli Stati Uniti, lo vedete, lei lo dimostra. Era un passo che andava fatto già da troppo tempo».

«I rivali non sono nemici, sono americani, proprio come noi»

Rivolgendosi agli attivisti, Biden ha rivendicato di aver costruito la «coalizione più vasta e multiforme mai realizzata nella storia politica degli Usa». «Ho detto sin dall'inizio che la mia campagna doveva rappresentare tutta l'America, e ora voglio che il governo rappresenti tutta l'America. Ora bisogna mettere da parte la retorica aspra, abbassare i toni. I rivali non sono nemici, sono americani, proprio come noi. Questo è il momento per l'America di guarire. L'America ci ha chiamato per ripristinare la forza dell'onesta, della scienza, della speranza. Dobbiamo battere il virus, la povertà economica, il razzismo sistemico, accettare la sfida del cambiamento climatico, dare a tutti i nostri concittadini una possibilità».

Per prima cosa dobbiamo - ha continuato - «Mettere sotto controllo il covid. Lunedì un gruppo di virologi ed esperti si riuniranno per suggerirci le migliori misure da adottare. Questo team si dovrà occupare del vaccino ma anche del controllo di future pandemia».

Appello al Congresso

Sono un democratico, orgogliosamente democratico, ma sarò il presidente di tutti gli americani. Possiamo decidere di cooperare anche tra democratici e repubblicani, e penso che gli americani vogliano che collaboriamo, per questo faccio appello al congresso: la storia americana è piena di opportunità che sono state raccolte, ma anche di sogni rinviati troppo a lungo. L'America è sempre stata plasmata da momenti storici: Lincoln nel 1860, Roosevelt nel 32, Kennedy nel 1960 e anni fa Obama, quando disse 'possiamo farcela'. Siamo anche adesso in un momento storico, possiamo ricostruire l'anima dell'America. Dobbiamo trovare un equilibro tra ragione e impulso. Stasera tutto il mondo ci guarda e dobbiamo dare il nostro meglio, dobbiamo dare l'esempio. L'America si può definire con una sola parola: possibilità. Io credo nelle opportunità che questo paese offre, in un America che non lascia nessuno indietro, e non si fa spaventare da nulla.

Nelle ultime settimane della campagna ho iniziato a pensare a mio figlio Bo, che non c'è più, e ho pensato a tutti gli americani che hanno perso una persona cara per questo virus, e spero che ci sia una speranza per tutti noi. Noi dobbiamo essere una nazione forte, unita, guarita.

CNN: «Biden pensa a compromesso»

Il presidente eletto Joe Biden «si è rivolto a una nazione profondamente divisa sabato sera, rivolgendosi alle sfide future basando il suo discorso sulla vittoria nello spirito di compromesso, chiedendo ai sostenitori del presidente Donald Trump di dargli una possibilità e invitando tutti gli americani a voltare pagina da ciò che ha descritto come una 'cupa era di demonizzazione'». Questo il commento della Cnn al primo discorso da presidente eletto Biden.

Biden «ha fatto quella richiesta di unità e comprensione nella sua città natale di Wilmington, Delaware, in un momento straordinario della storia americana, quando l'attuale occupante della Casa Bianca non ha mostrato alcuna indicazione che intende concedere al suo rivale e ha continuato a spingere la finzione su Twitter che aveva vinto le elezioni, mentre faceva accuse infondate su come le elezioni gli fossero state rubate», secondo l'importante emittente tv Usa.

«Dopo aver fatto jogging sul palco indossando una maschera, Biden - è la ricorstruzione della Cnn - ha ripetuto la sua promessa che avrebbe cercato di unire piuttosto che dividere. Si è impegnato a governare in base al credo che non vede stati blu e stati rossi, ma solo gli Stati Uniti. Quando la campagna è iniziata quasi due anni fa, sarebbe stato straordinario pensare che gli americani si sarebbero presentati a una manifestazione per la vittoria indossando maschere. Il fatto che dovessero farlo, e in un evento drive-in fuori a novembre, è stato un promemoria del momento di estremismo nazionale che Biden e Harris erediteranno a gennaio».