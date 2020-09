Il New York Times contro Donald Trump: «Non ha pagato tasse per 10 anni». Secca la replica: «Fake news»

Una nuova potenziale bufera si abbatte sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump a poco più di un mese dalle elezioni. Secondo un'inchiesta del New York Times, che domenica ha pubblicato informazioni su vent'anni di dichiarazioni dei redditi del tycoon repubblicano, Trump avrebbe pagato solo 750 dollari per le tasse federali nel 2016 (quando è stato eletto presidente degli Stati Uniti) e poi altrettanto nel 2017 mentre, scrive il quotidiano, «non ha pagato alcuna imposta sul reddito in dieci dei quindici anni precedenti, soprattutto perché ha riportato più perdite di denaro che guadagni».

«Il New York Times ha ottenuto da più di vent'anni informazioni fiscali riguardanti il signor Trump e le centinaia di società che compongono il suo gruppo, comprese informazioni dettagliate sui suoi primi due anni in carica. Non sono incluse le sue dichiarazioni dei redditi personali per il 2018 o il 2019», prosegue il New York Times.

Secca la replica di Trump, che in una conferenza stampa alla Casa Bianca ha qualificato come «fake news» il presunto scoop del NYT spiegando che «è un'informazione fasulla, totalmente inventata: ho pagato molto, e ho pagato molte tasse sul reddito anche a livello statale, molte tasse nello Stato di New York», ha aggiunto.

Trump vuole test antidoping per Biden prima o dopo il dibattito

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto al suo avversario democratico nella corsa alla Casa Bianca Joe Biden di sottoporsi a un test antidoping prima o dopo il loro primo dibattito televisivo in programma per martedì.

«La sua performance durante i dibattiti è stata SENZA PARI come mai prima d'ora, per usare un eufemismo. Solo la droga potrebbe aver causato queste discrepanze???», ha twittato il miliardario repubblicano che è in ritardo nei sondaggi per le elezioni presidenziali del 3 novembre. Trump ha aggiunto che «ovviamente» accetterebbe lo stesso test.

«Chiederò fermamente un test antidoping per l'addormentato Joe Biden prima o dopo il dibattito di martedì notte», ha aggiunto, usando il soprannome che ama per prendere in giro l'ex vicepresidente di 77 anni. Donald Trump ha anche assicurato che accetterebbe «ovviamente» di sottoporsi alla stessa prova.

I due settantenni si affronteranno martedì per 90 minuti per il loro primo duello televisivo, a cui seguiranno altri due dibattiti in ottobre. Secondo i media americani, i loro team hanno dato ieri gli ultimi ritocchi alle condizioni del confronto, moderato dal giornalista di Fox News Chris Wallace: prima domanda al presidente uscente dopo il lancio della moneta, niente mani e pubblico ridottissimo a causa della pandemia Covid-19. Questa condizione del test antidoping non è stata menzionata.

Non è la prima volta che Donald Trump suggerisce a Joe Biden di assumere droghe o medicinali, senza specificare quali. Ha già notato che la sua performance durante alcuni dibattiti per le primarie democratiche, alla fine del 2019 all'inizio del 2020, era stata più solida di altri suoi interventi mediatici.

Biden: «Questo è tutto quello che può fare»

Noto per i suoi errori e sbagli, il candidato democratico, che continua a soffrire a volte per la balbuzie che ha afflitto la sua giovinezza, ha finora messo da parte queste accuse. Il presidente candidato ha anche in passato chiesto al suo rivale di fare un test cognitivo o misurare il suo quoziente di intelligenza, suggerendo che potrebbe avere qualche forma di senilità.

Joe Biden ha detto sabato che si aspettava che Donald Trump moltiplicasse gli «attacchi personali» e «bugie». «Questo è tutto quello che può fare», ha aggiunto riferendosi al duello di martedì sera.