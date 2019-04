Gilet Gialli, atto 21: «avanti fino a buttare giù il sistema»

PARIGI - Per l'«Atto XXI» del movimento di protesta dei gilet gialli si sono mobilitate in tutto il Paese circa 22.300 persone di cui poco più di tremila a Parigi: questi i dati diffusi dal Ministero degli Interni francese alle 18. Se confermati, si tratterebbe della più bassa mobilitazione dall'inizio delle proteste: la settimana scorsa alla stessa ora i manifestanti risultavano circa 33.700 in tutto il Paese e 4.000 a Parigi.

43 persone arrestate a Parigi

Le manifestazioni odierne si sono svolte senza gravi incidenti, salvo qualche scontro fra polizia e gilet gialli a Rouen; a Parigi sono finora 43 le persone arrestate a margine delle manifestazioni di protesta; altre nove persone sono invece state multate per aver superato la zona rossa stabilita attorno all'Eliseo e gli Champs Elyseés.

Come riporta la rete televisiva Bfm, fra questi ultimi vi è anche uno dei leader del movimento, Eric Drouet, sanzionato con un'ammenda di 135 franchi.