Cremlino: «Calunnie» coinvolgimento russo nelle proteste di Parigi

MOSCA - Le dichiarazioni sul possibile coinvolgimento della Russia nelle proteste in Francia sono calunnie, ha detto il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov. «Qualsiasi accusa sul possibile coinvolgimento della Russia» negli scontri, scatenati dai gilet gialli, «non è altro che una calunnia», ha detto Peskov, che ha sottolineato ancora una volta che gli eventi in Francia sono esclusivamente un affare interno di questo Paese, in cui la Russia non interferirà. Il portavoce ha anche osservato che Mosca attribuisce grande importanza allo sviluppo delle relazioni con Parigi.