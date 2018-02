Germania, sondaggio: estrema destra dell'Afd supera Spd ed è il secondo partito

BERLINO - Alternativ fuer Deutschland, partito dell'estrema destra tedesca, diventerebbe la seconda forza in Parlamento se si votasse oggi, sorpassando i Socialdemocratici della Spd: è quanto risulta da un sondaggio dell'istituto Insa pubblicato dal quotidiano tedesco Bild. L'Spd scende infatti dal 20,5% delle ultime elezioni politiche al 15,5%, mentre l'Afd sale dal 12,7% al 16%; stabile invece la Cdu della Cancelliera Angela Merkel, con il 32% delle preferenze.

Confermati i timori dei partiti

Il sondaggio sembra dunque confermare le preoccupazioni con cui i due principali partiti hanno affrontato il varo di una nuova "Grande Coalizione": da una parte, la convinzione che un ritorno alle urne non avrebbe fatto che rafforzare ulteriormente l'estrema destra; dall'altra - sul fronte socialdemocratico - il timore di un calo del consenso della base, ostile a una riedizione di quella "Groko" alla quale viene attribuita l'ultima cocente sconfitta elettorale.

Spd nel caos

In effetti, la scelta della dirigenza dell'Spd - costata il posto al suo principale paladino, Martin Schulz - deve ancora essere confermata da un Congresso straordinario, la cui approvazione non è affatto scontata; in caso di bocciatura, a Merkel non rimarrebbe che la scelta fra un governo di minoranza e un ritorno al voto.