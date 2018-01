Le Pen: «Cambiare nome Front National, siamo partito di Governo»

PARIGI - La presidente del Front national Marine Le Pen ritiene che il suo partito debba cambiare nome per essere percepito come un «partito di governo», capace di creare alleanze.

I militanti sono «in maggioranza per un cambio del nome» secondo un questionario inviato nel quadro dell'idea di «rifondare» il partito, ha affermato nel corso di una conferenza a Alencon, ultima tappa del tour di «rifondazione», appunto, del FT. Le Pen ha smentito che ci sia un 80% degli iscritti al partito contraria, è una «fake news», ha detto e se la tendenza sarà quella di cambiare il nome, allora «saranno suggeriti una serie di nomi» al congresso del Fn l'11 marzo e i militanti voteranno su quelle proposte.

«Un partito è il mezzo per arrivare al potere, non è fine a se stesso», ha aggiunto.