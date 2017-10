Las Vegas, lupo solitario fa strage sulla Strip: almeno 20 morti, ma non è terrorismo

LAS VEGAS - Almeno 20 persone sono state uccise in una sparatoria fuori dal Mandalay Bay Resort and Casino sulla Strip, la strada dei casino di Las Vegas, mentre i feriti sono almeno cento. La polizia ha detto che a compiere il massacro è stato un "lupo solitario", un uomo del posto, il quale è stato ucciso dagli agenti che lo hanno affrontato. Lo sceriffo Joseph Lombardo della polizia metropolitana di Las Vegas ha detto però che è ricercata la compagna dell'uomo, Marilou Danley, di origine asiatica. Secondo varie testimonianze l'uomo avrebbe sparato raffiche di mitra dalle finestre di un piano alto dell'albergo, probabilmente il 32esimo, sugli spettatori riuniti in un'arena all'aperto per l'ultima serata del festival di musica country Route 91 Harvest. I video pubblicati sui social media mostrano il panico degli spettatori, che poco dopo le 22 locali, fuggono dalla platea sotto le raffiche di mitra.

Bilancio

«Abbiamo oltre cento feriti e oltre 20 persone sono morte a questo punto» ha detto lo sceriffo Lombardo in una conferenza stampa. «L'indagine è in corso, ma siamo convinti che l'aggressore primario in questo evento, sia spirato, deceduto e non sia più una minaccia». «Al momento riteniamo che si sia trattato di un'azione solitaria, un'azione da lupo solitario» ha detto Lombardo. Migliaia di persone stavano assistendo al concerto accanto al Mandalay Bay. I testimoni hanno riferito che dopo una raffica iniziale l'assalitore si è fermato, forse per ricaricare l'arma, prima di riprendere a sparare. Il cantante country Jason Aldean era sul palco al momento dell'attacco, alla fine della sua performance.

L'assalitore

Lombardo non ha dato le generalità dell'assalitore ucciso, precisando che è stato identificato e che è un residente locale. Lo sceriffo ha detto che la polizia viole interrogare la sua compagna di viaggio. «Non l'abbiamo localizzata e vogliamo parlarle. Siamo piuttosto convinti che non ci sia altra minaccia e stiamo cercando di localizzare la persona che ci interessa». Lombardo ha fornito le targhe di due aito che la polizia sta cercando. Aldean scioccato ha rassicurato i suoi fan su Instagram sul suo stato di salute. "Stasera è stato orrendo" ha scritto. "Non so ancora cosa dire..I miei pensieri e le mie preghiere vanno a tutti coloro che sono rimasti coinvolti stasera. Mi fa male a cuore pensare che questo è accaduto a chi era venuto per divertirsi".