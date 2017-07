Bus turistico si scontra contro un camion: è strage

GERMANIA – Una strage, quella avvenuta a seguito di uno scontro frontale tra un bus di turisti e un camion. L’incidente è avvenuto Baviera nel sud della Germania, sull’autostrada A9 nei pressi di Muenchberg, quasi al confine con la Repubblica Ceca – nello specifico, in una zona boschiva e montagnosa al confine tra Baviera e Turingia. Subito dopo l’impatto il bus ha preso fuoco. A bordo vi erano 46 passeggeri (più due autisti) ed era diretto a Norimberga. Di questi sono 18 i dispersi, che si teme siano tutti morti. I feriti, al momento, sarebbero una trentina, ma il bilancio è provvisorio.

Uno spettacolo raccapricciante

Ai soccorsi che sono subito intervenuti il luogo dell’incidente è apparso come il teatro di uno spettacolo raccapricciante. Fumo, fiamme, grida di disperazione… Insieme a polizia e soccorritori sono arrivati diversi elicotteri di salvataggio.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il pullman turistico avrebbe speronato vero le 7:00 di questa mattina un autoarticolato che lo precedeva, per poi prendere fuoco. La polizia ha dichiarato che Le vittime potrebbero essere rimaste intrappolate e che è «molto probabile che le persone non siano state in grado di uscire dal pullman», ha precisato Anne Höfer, portavoce della polizia. «Siamo realisti – ha aggiunto il portavoce Juergen Stadter – e a fine giornata avremo tanti morti da piangere». La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta «scioccata» dall’incidente.