Gb, auto sulla folla davanti alla moschea di Newcastle, polizia cauta

LONDRA - Un'auto ha investito alcuni fedeli davanti a una moschea di Newcastle, in Inghilterra, al termine delle preghiere per la festa di Eid al-Fitr, che segna la fine del Ramadan, il mese del digiuno musulmano. La polizia al momento non conferma la pista terroristica, riporta il Daily Mail. Ci sarebbero alcuni feriti. Una persona è stata fermata.

Terrorismo?

Secondo la Bbc, che cita fonti di polizia, una persona è stata arrestata. La polizia di Newcastle ha invece escluso che l’episodio sia legato al terrorismo, almeno secondo le edizioni online del giornale locale The Chronicle e del Daily Mail.Non si conosce al momento il numero esatto di feriti. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze. Secondo il Daily star, che riporta le dichiarazioni di una testimone, i feriti sono sette e tra questi potrebbero esserci dei bambini.