Di Maio: nella Legge di Bilancio c'è la "ciccia", reddito cittadinanza e quota 100 subito dopo Natale

ROMA - "Come al solito queste bugie partono come al solito dai giornali che ci hanno attaccato di più in questi anni. Che dicono che non c'è il reddito di cittadinanza e non c'è quota 100. Sono sciocchezze. Nella Legge di Bilancio si mettono i fondi per il reddito di cittadinanza e per quota 100 e ci sono i soldi. Ci sono i 10 miliardi per il reddito e i 7 per quota 100 per superare la Fornero». Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio in diretta Facebook, affermando che nella manovra ci sono i fondi per il reddito di cittadinanza e "quota 100" per la riforma della legge Fornero sulle pensioni. "Poi se si documentassero un po' questi signori, potrebbero scoprire che nella Legge di Bilancio non ci sono norme ordinamentali». "Nella Legge di Bilancio - ha sottolineato Di Maio - c'è la 'ciccia', ovvero ci sono i soldi. Dopo la Legge di Bilancio, subito dopo Natale, si fa un decreto in cui ci saranno le norme per la riforma dei centri per l'impiego e la riforma della Legge Fornero, che non possono essere scritte nella Legge di Bilancio. Faremo un Decreto legge perché non possiamo aspettare".