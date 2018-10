ROMA - Antonio Tajani, presidente dell'Europarlamento, torna ad attaccare il governo Conte: «Siamo tutti molto preoccupati per quello che sta accadendo nel nostra paese. La manovra economica che tutti giudicano negativamente, anche i sovranisti. Il rischio è che vadano in fumo i risparmi degli italiani e questo non lo possiamo permettere. Da quando si è votato ad oggi sono stati bruciati 300 miliardi di euro. Serve cambiare la manovra noi, di Forza Italia daremo battaglia contro il reddito di cittadinanza perché non crea lavoro. Il primo problema in Italia si chiama lavoro».