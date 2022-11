Cambiare caldaia: vantaggi e soluzioni per ottenere efficienza energetica e risparmio

Quando è il momento giusto di cambiare caldaia? Per decidere di rinnovare il sistema di riscaldamento non è necessario attendere un fermo o un grave malfunzionamento, soprattutto se l’obiettivo è quello di ridurre i consumi e riscaldarsi responsabilmente, passando a un modello caratterizzato da una maggiore efficienza energetica.

Per ottenerla, infatti, è necessario che l’energia utilizzata dall’impianto di riscaldamento sia minore di quella generata, evitando ogni spreco e tenendo sotto controllo i costi in bolletta. Quando ci si deve orientare nell’acquisto di una nuova caldaia, tuttavia, è importante affidarsi agli esperti del settore per dotarsi di un prodotto di qualità che duri nel tempo.

Oggi i vantaggi per chi sceglie di vivere in una casa più efficiente e sostituire la caldaia a gas di vecchia generazione non mancano, dal punto di vista sia economico sia qualitativo e ambientale. Il pacchetto di bonus e incentivi fiscali promosso dal Governo per favorire la sostenibilità delle abitazioni e degli ambienti in generale, ad esempio, è destinato proprio a chi installa una caldaia a condensazione di nuova generazione.

Fornire soluzioni che permettono di vivere in una casa più efficiente è anche la mission di Plenitude, che risponde alla crescente necessità di ridurre i consumi energetici promuovendo una nuova offerta dedicata alle caldaie ad alta efficienza.

Incentivi cambio caldaia 2022

La caldaia a condensazione permette un notevole risparmio energetico rispetto alle caldaie tradizionali. Al contrario della caldaia a camera aperta che scarica i fumi prodotti dalla combustione direttamente nel camino, infatti, si basa su un sistema di recupero di calore che limita il consumo di gas e le emissioni di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.

Progettate con le tecnologie termiche più moderne, nel pieno rispetto delle normative europee sull’ambiente, le caldaie a condensazione consentono un riscaldamento degli ambienti domestici rapido, uniforme e confortevole.

Investire sull’acquisto di questo tipo di impianto, in particolare, consente per tutto il 2022 di usufruire della detrazione del 65% per la sostituzione e l'installazione di una nuova caldaia a condensazione di classe A o superiore, integrata di valvole di termoregolazione a bassa inerzia termica su tutti i radiatori e termosifoni dell’abitazione.

L’offerta caldaia di Plenitude

L’offerta caldaia di Plenitude rende più facile e conveniente l’acquisto di una caldaia a condensazione efficiente a livello energetico, incentivando la riduzione dei consumi sino al 30% e permettendo di ottenere funzionalità e comfort in un’unica soluzione.

Aderendo all’offerta Plenitude, in particolare, è possibile acquistare una nuova caldaia usufruendo della cessione del credito al 65% e di uno sconto progressivo sino a 300 euro, valido fino al 21 dicembre 2022 e su caldaie di marca Riello (da 100 euro su gamma EGEL310 e da 300 euro su gamma EGEL510 e EGEL710).

La promo, inoltre, permette di cambiare caldaia a partire da soli 924 euro e comprende numerosi vantaggi:

termostato Smart che varia in base al modello di caldaia Riello acquistata (RiCLOUD, Hi Comfort, Tado° e Cube RF), in grado di raggiungere la classe di efficienza A+ permettendo di accedere alla detrazione del 65%;

che varia in base al modello di caldaia Riello acquistata (RiCLOUD, Hi Comfort, Tado° e Cube RF), in grado di raggiungere la classe di efficienza A+ permettendo di accedere alla detrazione del 65%; installazione standard compresa nel prezzo;

sopralluogo gratuito;

gestione delle pratiche per la cessione del credito;

2 anni di garanzia;

Plenitude ha pensato anche ad alcuni servizi aggiuntivi, come l’estensione della garanzia fino a dieci anni di copertura, la manutenzione, accessori come valvole termostatiche smart e kit salva caldaia, ritiro e smaltimento della vecchia caldaia.

Affidandosi all’esperienza dei tecnici Plenitude, è possibile prenotare un sopraluogo iniziale per la valutazione dell’impianto attuale e scegliere la soluzione giusta per ogni ambiente.

Ridurre i consumi di gas grazie ai dispositivi Smart

Per diminuire i consumi di gas è certamente importante limitare la temperatura preimpostata degli impianti di riscaldamento, anche rispettando la normativa comunitaria. Un valido contributo, inoltre, è dato dai dispositivi Smart come le valvole termostatiche e il termostato intelligente.

RiCLOUD e Hi Comfort di casa Riello, ad esempio, sono cronotermostati smart finalizzati a programmare consapevolmente le temperature in modo da ottimizzare i consumi del sistema di riscaldamento, anche via App.

TADO°, invece, permette di gestire l’impianto anche tramite Alexa, Siri e Google, mentre CUBE RF è il termostato intelligente realizzato da Ariston per gestire fino a sei zone di riscaldamento grazie al sensore wireless.