E-learning e formazione per raggiungere obiettivi aziendali: come creare corsi SCORM

Al giorno d’oggi sempre più aziende intendono raggiungere i propri obiettivi tramite strumenti come la formazione oppure l’e-learning. Molti hanno ormai capito che investire sul proprio personale di lunga data, oppure chi entra in una nuova azienda, è una delle mosse migliori per provocare una crescita. È ormai sono tantissimi gli strumenti per fare formazione in modo semplice, veloce e conveniente.

Grazie all’evoluzione della tecnologia, è diventato facilissimo per esempio creare dei corsi online. Esistono diversi strumenti in rete che permettono di creare dei corsi per il nostro personale con alcuni semplici click. Insomma, non si dovrà più essere degli esperti di programmazione o di informatica per poterlo fare. Uno di questi strumenti è lo SCORM: ma tranquillo, se ti stai chiedendo cos’è lo SCORM e a cosa serve te lo spiegherò in modo molto breve qui sotto.

Cosa sono i corsi SCORM

SCORM, il cui acronimo sta per «Shareable Content Object Reference» non è altro che un elenco di requisiti che ci permetteranno di creare dei corsi per l’e-learning o per la formazione aziendale che funzioni su quasi tutte le piattaforme di LMS (Learning Management System). Questo è un grande passo in avanti: fino a poco tempo fa, infatti, i corsi venivano creati per soltanto una piattaforma. Se non avessimo utilizzato più quella piattaforma, avremmo perso tutti i corsi creati. Lo SCORM ha quindi facilitato la creazione di contenuti finalizzati alla formazione tanto che, secondo un sondaggio di Software Advice, il 62% dei business usa SCORM per produrre i propri corsi di formazione.

Perché è così importante fare formazione aziendale?

Se siamo intenzionati a creare un’ottima formazione aziendale, è fondamentale conoscere gli strumenti giusti per farlo. Ora ne abbiamo visto uno molto importante come lo SCORM, ma ci sarà da approfondire ovviamente anche i migliori software per fare formazione qualora volessimo farla online. Ma perché fare formazione aziendale è importante? Beh, il motivo è semplice: porta degli innumerevoli grandi vantaggi.

La formazione professionale risulta essere un elemento centrale nella crescita della nostra azienda. Il personale è la base del successo di un’azienda e saperla curare ma, soprattutto, formare sarà di fondamentale importanza.

I nostri dipendenti si sentiranno poi maggiormente ascoltati e messi al centro del nostro progetto: in questo modo, sarà molto più difficile che qualcuno del nostro personale si senti insoddisfatto e che lasci il proprio posto di lavoro. Anzi, saranno molto motivati perché sentiranno la «responsabilità» e la diretta correlazione tra il loro lavoro e la crescita dell’azienda.

L’e-learning come strumento conveniente

L’e-learning non potrà mai sostituire il metodo tradizionale, vero, ma rappresenta sicuramente una scelta conveniente per chi vuole fare formazione aziendale. Sia per costi che per comodità, l’e-learning è un’opzione da considerare assolutamente se volete formare il vostro personale. In media, infatti, il 55% delle persone che ha preso parte a dei corsi di formazione, preferisce i corsi online. Ormai esistono centinaia di piattaforme di e-learning: vi consigliamo di iniziarne a usare qualcuna per prendere familiarità con una soluzione che prenderà sempre più piede.