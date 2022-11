Futuro del lavoro: italiani «pessimisti»

L'Italia è un paese in cui è difficile fare carriera, ci si trova spesso ad accontentarsi di ruoli non all'altezza delle proprie aspettative e, in generale, c'è poco ottimismo verso il futuro del lavoro: ben il 65% degli occupati non ritiene di svolgere mansioni gratificanti, è insoddisfatto; e guardando ai prossimi cinque anni i lavoratori italiani si dicono sfiduciati escludendo l'ipotesi di un miglioramento di livello. Sono alcuni dei dati emersi dall'indagine European Work Voices 2022 promossa da Kelly Services basata su un campione di oltre 5.000 persone in 10 paesi europei. Obiettivo della ricerca: ascoltare le voci dei lavoratori di quasi tutti i settori economici per comprenderne le aspettative e cogliere le linee di evoluzione del lavoro.

Il dato più importante messo in evidenza dalla ricerca è che i lavoratori - a livello europeo - chiedono di essere valorizzati nella loro globalità, in quanto persone, e ambiscono ad un lavoro gratificante: lo afferma il 45% degli intervistati (dato medio europeo). Gli italiani tuttavia per la maggior parte non trovano risposta a tale ambizione: il 65% dei nostri connazionali ritiene di non svolgere mansioni gratificanti o che questo accada solo a volte. Una condizione che, su questo specifico aspetto, pone l'Italia in coda ai Paesi europei davanti solo al Portogallo.

Ma come si concretizza la gratificazione?

Gli intervistati offrono indicazioni e risposte puntuali: la maggior parte cerca la possibilità di crescere e maturare, di relazionarsi con gli altri, di condividere conoscenze, avere responsabilità e sviluppare nuove idee. Tuttavia, il lavoro gratificante è un fatto così personale che può essere difficile per le imprese intraprendere azioni concrete per crearlo. Gli intervistati della ricerca condotta da Kelly hanno dichiarato che la valorizzazione della persona nella sua globalità (45%) è il modo più importante per conferire un significato al lavoro, seguito dal coinvolgimento in progetti al di fuori della propria area di specializzazione (25%) e dall'assunzione di maggiori responsabilità di leadership (25%).

«Il suggerimento che, come Kelly, ci sentiamo di dare alle imprese è di concentrarsi sullo sviluppo e dare ai dipendenti la possibilità di acquisire nuove competenze e di realizzare opportunità di collaborazione tra i diversi settori aziendali. E naturalmente di offrire opportunità stabili e durature che permettano ai lavoratori di costruire progetti sia a livello professionale che personale - dice Cristian Sala, amministratore delegato di Kelly Services Italia - Anche in Italia noi operiamo, in qualità di Agenzia per il Lavoro, con l'obiettivo di accompagnare sia le aziende sia le persone che lavorano verso una direzione di gratificazione reciproca che consenta di invertire la tendenza fotografata dalla nostra ricerca per il nostro Paese. Viviamo sicuramente tempi difficili, ma il futuro del lavoro ha delle potenzialità per quelle imprese che sono disposte a dialogare apertamente e onestamente con i lavoratori che le supportano».

Prospettive professionali

Per quanto riguarda le prospettive professionali, i livelli medi di fiducia degli intervistati dalla ricerca Kelly sono piuttosto alti nei Paesi europei, soprattutto fra i giovani sotto i 24 anni e i liberi professionisti. Fa eccezione ancora una volta proprio l'Italia, i cui lavoratori non brillano per ottimismo rispetto, ad esempio, alla possibilità di fare carriera nei prossimi 5 anni, un indicatore significativo per fiducia vero il futuro del lavoro che colloca il nostro paese all'ultimo posto fra quelli dell'Unione.

Sempre guardando al futuro, le competenze più importanti indicate dai lavoratori europei sono l'alfabetizzazione digitale (46%) e l'intelligenza emotiva (41%). Futuro significa anche possibilità di cambiamento, che si apre soprattutto per i talenti: una grande parte degli intervistati vede molto probabile poter cambiare lavoro nei prossimi 12 mesi, per effettuare un salto di qualità. Ma in un mercato competitivo di talenti, c'è qualcosa che le imprese possono fare per arginare il flusso di lavoratori qualificati?

«Riconoscere il lavoro ben fatto e premiarlo, garantire opportunità di crescita ai lavoratori, in modo che possano accrescere le loro competenze, ascoltare ciò che i dipendenti sentono il bisogno di comunicare, promuovere un equilibrio tra lavoro e vita privata all'avanguardia nel settore di riferimento, garantire che i benefit e la retribuzione siano realmente competitivi: questi sono alcuni degli orientamenti che le imprese dovrebbero considerare importanti - aggiunge Cristian Sala - In questo momento la concorrenza è alta, ma i lavoratori più brillanti vorranno sempre lavorare per le aziende migliori. Concentrandosi sul coinvolgimento dei dipendenti, sulla loro qualificazione e crescita e, cosa forse più importante di tutte, premiando e riconoscendo il lavoro eccellente, i leader possono far sì che i migliori talenti non se ne vadano».

Lavoro a distanza

Un altro tema importante esplorato dalla ricerca riguarda il lavoro a distanza, una condizione che riguarda in media il 39% dei lavoratori nei Paesi interessati dall'indagine, il 41% quelli italiani. Con il lavoro da remoto, il 57% dei lavoratori dichiara di avere ottenuto un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e il 45% di sentirsi più riposato e più felice. Ma il 28% dei lavoratori afferma di ritrovarsi a lavorare più ore di quante non ne farebbe in ufficio e il 14% di avere difficoltà a staccare la spina.

Luci ed ombre dunque: l'European Work Voices 2022 ha rilevato che le opportunità di lavoro a distanza variano notevolmente da Paese a Paese, ma gli effetti positivi del lavoro a distanza superano quelli negativi. Con una costante attenzione ai vantaggi per ciascuna delle parti: «I datori di lavoro devono contribuire ai costi sostenuti per l'attività svolta in casa. Mentre io spendo, l'azienda risparmia», afferma un intervistato italiano.

E così per rendere il lavoro a distanza più efficace sono i lavoratori stessi che indicano la strada: per il 45% serve migliore accesso a strumenti e tecnologie a distanza, per il 32% migliori strumenti online per visualizzare e controllare i carichi di lavoro, ma anche linee guida più severe sugli orari di lavoro e sulle pratiche per garantire ai dipendenti tempi di riposo adeguati. E il 28% chiede supporto e risorse efficaci per la salute mentale insieme all'attenzione verso i feedback dei lavoratori.

«Si tratta di riconoscere che ogni lavoratore e ogni azienda sono diversi e hanno esigenze specifiche. Un approccio flessibile e lungimirante che vada oltre i pregiudizi e le supposizioni è il modo migliore per creare un lavoro a distanza che vada bene per tutti» conclude Cristian Sala.