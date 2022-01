eToro: analizziamo come il noto broker online ha portato al successo il social trading

Con oltre 20 milioni di utenti eToro si conferma il broker più gettonato per il trading e gli investimenti online. Si tratta di un risultato sorprendente quello realizzato dalla fintech israeliana, nata quasi 15 anni fa nel 2007 e oggi tra i leader globali nei servizi di intermediazione finanziaria. Il segreto del successo di eToro è legato all’innovazione, un processo sul quale l’azienda ha basato il suo intero business.

Già nel 2009 eToro ha introdotto il copy trading, una funzionalità che permette agli utenti di vedere come investono gli altri traders e copiare i migliori investitori. Nel 2013 l’azienda ha anticipato ancora i tempi offrendo ai clienti il trading CFD su Bitcoin, una soluzione oggi disponibile in tutte le piattaforme elettroniche di trading online, integrando nel 2016 anche i CopyPortfolios.

Oggi eToro è un punto di riferimento per qualsiasi persona voglia iniziare a investire online, ritrovandosi sempre a valutare la proposta del broker anche quando si sceglie di operare con un altro intermediario. Attualmente infatti vanta una delle soluzioni più complete per gli investimenti online, in grado di coprire ogni esigenza dei traders retail e fornire un supporto concreto per gli investitori alle prime armi.

I punti di forza di eToro per chi inizia oggi a investire online

Come emerge dalla guida al broker etoro di tradingonline.it, una recensione completa sul servizio messo a disposizione dall’operatore israeliano, la società fintech garantisce una serie di vantaggi importanti per chi vuole iniziare a investire online oggi. Prima di tutto si tratta di un broker regolamentato e affidabile, in regola con le normative europee MiFID II dell’ESMA, vigilato in Italia dalla Consob e in possesso della licenza CySEC.

In secondo luogo propone una piattaforma multi-asset moderna e intuitiva, in assoluto uno dei software più apprezzati dagli investitori retail per la sua semplicità di utilizzo, alla quale eToro affianca anche un’app mobile per smartphone e tablet. Inoltre il broker applica un deposito minimo basso, offre un conto demo gratuito, prevede spread ridotti sugli eseguiti e consente di negoziare azioni e ETF senza commissioni.

Un altro fattore positivo è la soluzione integrata per investire in criptovalute, la più completa in assoluto nel settore finanziario. eToro infatti propone una piattaforma per il trading CFD di crypto token, un exchange interno per comprare e vendere monete digitali e un wallet digitale in cloud per la custodia delle chiavi crittografiche. A tutto ciò aggiunge anche lo staking di criptovalute, per ottenere un rendimento dalle proprie criptovalute prestandole ad altri investitori.

Una delle ultime novità riguarda invece la formazione finanziaria, infatti l’azienda ha inaugurato eToro Trading Academy, un hub digitale per migliorare le proprie conoscenze accessibile gratuitamente anche dagli utenti non iscritti. Ovviamente, come succede con tutti i broker, anche eToro non è adatto a chiunque, infatti è sempre opportuno informarsi bene e valutare il servizio con il conto demo, per provare la piattaforma e prendere una decisione consapevole.

Come funziona il social trading di eToro e per chi è utile

Un servizio di eToro che merita un approfondimento specifico è il social trading, una funzionalità introdotta dall’azienda nel 2009 appena un paio d’anni dopo la fondazione della società. Il concetto riprende quello di community e social network, infatti gli utenti di eToro entrano a far parte di un gruppo di investitori, traders che possono condividere le proprie analisi, considerazioni e strategie d’investimento nella massima trasparenza.

La funzione CopyTrader, infatti, permette di vedere come investono gli altri utenti, con la possibilità di copiare gli investimenti in modo automatico e in tempo reale. Questo servizio, oggi replicato da molti broker online, è indicato per gli investitori principianti che desiderano ricevere un supporto iniziale, oppure per chi non ha molto tempo a disposizione e vuole integrare l’attività finanziaria principale con la replica di alcuni investimenti effettuati da altri.

Questa funzione non prevede costi di gestione, quindi di fatto è possibile copiare gratuitamente gli altri traders, in quanto i soli costi sono quelli legati alle commissioni delle operazioni effettuate. Naturalmente non è consigliabile investire per sempre con questa modalità, tuttavia è senz’altro una soluzione utile in certe circostanze, per cominciare ad effettuare delle operazioni mentre si acquisiscono competenze adeguate per poter investire in modo autonomo.