Il valore dei camion nel settore dei trasporti

Caratteristiche della struttura dei camion

L'ampio concetto di «camion» unisce diverse classi di veicoli, tra cui i veicoli commerciali, trattori stradali e persino autovetture – pickup. La classe dei camion comprende i veicoli in cui la cabina (parte di trazione) insieme al cassone (piattaforma di carico) è fissata sul telaio portante del veicolo.

Strutturalmente i veicoli di tipo camion possono essere sia singoli che con rimorchio o semirimorchio. I veicoli sono progettati per il trasporto di merci di vari scopi, dimensioni, peso e condizioni. La varietà di camion consente di scegliere l'opzione giusta.

Classificazione dei camion

I veicoli di questo tipo sono suddivisi secondo i diversi criteri:

Tipo cassone. Quantità di assi. Carico assiale. Formula delle ruote.

A seconda del tipo di cassone, viene fatta una distinzione tra camion aperti e chiusi. I veicoli di tipo aperto sono utilizzati per il trasporto di merci e materiali di uso generale che non richiedono condizioni speciali. I veicoli si distinguono per la sua capacità di carico, manovrabilità e struttura. Le varianti possibili dei camion aperti: pianali, ribaltabili, piattaforme, carrelli. Cosi come: camion con gru, camion scarrabili e sistemi di cablaggio, trasporto cereali, camion bisarche e trasporto legname.

I veicoli con cassone chiuso (furgoni) sono diversi dai camion aperti da una struttura di cassone completamente chiusa. Questi veicoli sono in grado di trasportare varie merci. La categoria dei camion a cassone chiuso comprende: furgoni, camion frigo, autocarri telonati, camion centinati, camion isotermici, autocarri militari e altri.

Le cisterne di carico appartengono allo stesso tipo di camion. Lo scopo: consegna di merci liquide, sostanze aride e i gas liquefatti. I principali tipi di cisterne: trasporto carburanti, autocisterne, cisterne per il latte, cisterne per trasporto gas, camion sili, camion bitume, camion di cemento, camion trasporto farina e altri.

In base alla quantità di assi, i camion possono essere a due, tre e più assi. Questo parametro influisce sulla capacità di carico del veicolo. In base al carico assiale questo tipo di veicoli si suddividono in veicoli fino a 6 tonnellate per l'asse più caricato e da 6 a 10 tonnellate.

Altre caratteristiche di classificazione dei camion:

formula delle ruote (4х2, 4х4, 6х4, 6х6);

il tipo di combustibile utilizzato (benzina, gasolio, gas);

capacità di carico (piccola, media, grande)

I veicoli commerciali leggeri hanno una capacità di carico ridotta. Il loro peso lordo è di 7,5-15 tonnellate. La capacità di carico media viene considerata nell'intervallo di 15-40 tonnellate in totale. I veicoli industriali pesano da 40 a 100 tonnellate o più.

Vantaggi e svantaggi dei camion

I camion sono i veicoli economicamente redditizi, manovrabili, veloci e poco costosi in grado di consegnare qualsiasi carico «da porta a porta». In molti casi, un camion è l'unico modo possibile di trasporto.

Nel trasporto interurbano, tali veicoli competono favorevolmente con il trasporto ferroviario e marittimo, poiché non sono vincolati a percorsi fissi. Gli svantaggi dei camion sono considerati delle emissioni in atmosfera dei prodotti inquinanti, funzione rumorosa e possibili guasti improvvisi.