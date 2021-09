Azioni Tesla: come approfittare di una crescita inarrestabile

Tesla, basta la parola. Chi non ha mai sentito parlare di Nikola Tesla, l’inventore che ha dato vita all’ormai prestigiosa azienda statunitense specializzata nella produzione di auto elettriche, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico? E soprattutto chi non ha mai sentito parlare di Elon Musk, fondatore nel 2003 di Tesla Motors, capace addirittura nel 2018 di lanciare in orbita nello spazio una Tesla Roadstar con seduto al volante Starman, manichino con tanto di tuta super tecnologica da astronauta.

Nel frattempo Tesla è diventato un marchio universalmente riconosciuto come fondamentale nella green economy ed anche le sue azioni stanno vivendo un momento di particolare floridità, una corsa in borsa che sembra non avere limiti. Sono tanti quelli che grazie all’azienda di Elon Musk hanno guadagnato cifre decisamente sostanziose. È notizia di qualche giorno fa la storia di un investitore, il professor Koguan Leo, fondatore di un’azienda informatica di New York, che dopo aver creduto in Tesla fin dai primi anni, oggi ha serenamente affermato di essere diventato ricchissimo, tanto da potersi permettere l’acquisto di una casa a Singapore del valore di 54 milioni di dollari.

La geniale intuizione di Elon Musk è stata quella di abbinare l’idea ambientalista all’immagine del lusso. I modelli Tesla non sono solo prestanti auto elettriche, preziose per la salvaguardia del nostro pianeta, ma anche veicoli dal design ricercato caratterizzati da prezzi ben lontani da quelli di semplici utilitarie. Ecco quindi il marchio Tesla diventare un riferimento fondamentale nel mondo dei «luxury brand».

Oggi investire in azioni Tesla deve essere considerata alla stregua di una mossa vincente. All’inizio poteva sembrare solo una scommessa sulla green economy, adesso invece con la sempre crescente diffusione delle auto elettriche nel mondo, comprare Tesla non è più un salto nel buio, anzi. Anche perchè dopo una iniziale fisiologica ottima risposta del mercato azionario ed un conseguente periodo contrassegnato da momenti altalenanti (sbalzi peraltro piuttosto comuni dovuti alle nuove uscite e ad annunci riguardanti particolari innovazioni), nell’ultimo anno le cose sembrano essere definitivamente cambiate e Tesla sembra crescere in maniera esponenziale e costante, come il recente split delle azioni da 1 a 5 certifica.

