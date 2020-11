Perché Cowo? Il network italiano con oltre 100 coworking

Come funziona il coworking, perché rappresenta oggi un’opportunità ancora più interessante e da dove partire per aprire un proprio spazio? Sono tutte domande che trovano risposta nel supporto offerto dall’affiliazione a Cowo®, la Rete dei coworking indipendenti. L’esperienza maturata in oltre 12 anni di attività e più di 100 spazi condivisi in tutta Italia e Svizzera è a disposizione del nuovo coworking manager: dalla fattibilità alle autorizzazioni, dalla redditività agli investimenti. Tutta l’assistenza che serve per il lancio e lo sviluppo del progetto.

Massimo Carraro e Laura Coppola, i due fondatori di Cowo®, sono stati tra i primi in Italia a comprendere il valore della condivisione degli spazi di lavoro. Il progetto nasce a Milano, negli uffici della loro agenzia di comunicazione Monkey Business/advertising in the jungle, e si sviluppa grazie al web nell’intera Penisola, fino a valicare i confini nazionali.

Mettendo a frutto anni d’esperienza, Cowo® ha infatti sviluppato un approccio integrato, ben impostato e ottimamente articolato che permette a chiunque, a fronte di alcuni basilari requisiti, di avviare un’efficace e proficua attività di coworking.

È proposto un kit completo di servizi, attività e know-how necessari per lanciare e far crescere il proprio spazio coworking. Viene adottato un approccio sartoriale, con soluzioni su misura. Non sono applicate royalty né percentuali, c’è solo il fee annuo, che varia a seconda della proposta (Smart, Master, Power).

Cowo® si distingue dai coworking in franchising per diversi elementi di sostenibilità e accessibilità, tra cui l’assenza di percentuali e una maggiore autonomia dei coworking manager. Ma anche per un approccio collaborativo al mercato, che si riflette in ogni servizio offerto, inclusa la nuova consulenza con sopralluogo virtuale.

Questa è corredata da valutazione ufficiale Cowo® e può essere richiesta da chiunque desideri aprire una struttura di lavoro condivisa. Basta inviare la domanda online, grazie al sito https://cowo.it/.

La valutazione riguarda organizzazione degli spazi, potenzialità commerciali, servizi e prezzi da applicare. A cui si aggiungono indicazioni sulle migliori strategie per l’avvio e lo sviluppo del progetto, definite tenendo conto delle caratteristiche specifiche.

Cosa stai aspettando? Avvia il tuo progetto di coworking grazie al supporto dei pionieri del settore. Scegli la soluzione più semplice ed efficace, approfitta della consulenza Cowo®.