BPER: un titolo promettente sul mercato?

Bper Banca, ex Banca Popolare dell’Emilia Romagna è una banca italiana che fornisce servizi bancari a privati e società. Con l’articolo di oggi si offrirà una guida per valutare nel dettaglio se conviene comprare azioni Bper o meno. Questa società ha la sua sede a Modena e le sue azioni sono quotate alla borsa di Milano, facendo parte dell’indice FTSE MIB.

Storia Bper

La storia di questo gruppo inizia con la fusione tra la Banca Popolare di Cesena e la Banca Popolare dell’Emilia Romagna nel 1992. Negli anni seguenti la nuova società ha acquisito e assorbito diverse banche a livello provinciale e regionale.

Nel 2015, in seguito ad un decreto legge, il gruppo è passato dall’essere una società cooperativa ad una società per azioni. Dopo ulteriori fusioni e acquisizioni il gruppo è diventato Bper Banca SpA nel 2016.

Ultime notizie Bper

Bper Banca SpA è la decima banca più grande in Italia. Nel 2018 il totale delle sue attività consisteva in 58.869,29 milioni di euro. Sempre nel 2018 l’utile netto conseguito dalla banca ammontava a 306,72 milioni di euro. Inoltre, questa banca può vantare ben 8.292 dipendenti su tutto il territorio italiano.

La storia dei dividendi di questo istituto lo collocano tra le migliori azioni italiane sulle quali investire.

Infatti, nonostante il titolo in borsa stia vivendo un trend al ribasso che dura 5 anni, con i CFD si può investire sul ribasso e guadagnare anche se le azioni Bper continuano a calare.

Fare trading Bper

Il trading di Bper può sembrare a primo impatto complicato, ma non è per nulla grazie all’utilizzo dei CFD (Contratti per Differenza), che permettono operazioni economiche e veloci.

I CFD sono dei derivati che replicano il prezzo di un titolo in borsa e permettono al trader di investire sia al rialzo che al ribasso su svariati asset.

Affinché questo tipo di investimento risulti sicuro, è necessario affidarsi solamente a quei broker che sono registrati alla CONSOB, che vigila sul rispetto delle regole di queste piattaforme di trading.

Opinioni Forum e Previsioni

I forum di trading su Bper non hanno un parere unanime sulla valutazione del titolo. Infatti, alcuni analisti sono attendisti sulle azioni di questo gruppo, mentre altri ritengono che fino a quando non ci saranno segnali di inversione non conviene comprare azioni Bper.

In questo momento non ci sono dubbi sul fatto che il prezzo delle azioni del titolo sia intrappolato in una tendenza al ribasso che dura da diversi anni.

Il prezzo delle azioni Bper mostrava questo andamento anche prima della crisi economica dovuta al Coronavirus. Questo porta ad avere delle previsioni non molto incoraggianti per chi decidesse di comprare direttamente le azioni Bper.

Considerazioni finali

Quando si valuta un investimento le prospettive future sono un aspetto fondamentale, ma quello che conta di più è l’orizzonte temporale del proprio trading.

Infatti, i profitti di Bper Banca dovrebbero crescere in futuro e insieme a loro anche il titolo in borsa, ma è necessario portare pazienza e una prospettiva a lungo termine di più di un anno. Questo vale soprattutto se si desidera acquistare direttamente azioni Bper.

Per chi volesse speculare al ribasso, invece, il prezzo delle azioni dovrebbe calare ancora nel 2020 e segnare dei nuovi minimi storici.

I traders che si affidano ai Broker CFD, quindi, avranno la possibilità sia di comprare che vendere allo scoperto il titolo del gruppo bancario.

Inoltre, con l’utilizzo dei CFD questi traders avranno un’enorme versatilità sui propri investimenti finanziari. I broker CFD, oltretutto, permettono di aprire un conto con meno di 200 euro e offrono trading senza commissioni.

In definitiva, quindi, se si vuole comprare azioni Bper in questo momento conviene affidarsi all’uso dei CFD per poter sfruttare la situazione di ribasso che perdura da diversi anni.