Entra e scopri il mondo dei bitcoin: il futuro nelle tue mani

Nell’ultimo periodo si fanno sempre più interessanti le discussioni intorno ai bitcoin, un nuovo sistema di monetizzazione dai diversi vantaggio. A dir la verità questo termine è usato già da dieci anni, segno che i più interessati e più competenti già da diverso tempo masticano questo argomento al contrario di chi, come abbiamo accennato, solo ora comincia a familiarizzare con questo nuovo argomento. Niente di preoccupante, bastano solo piccoli e specifici passaggi per entrare in questo mondo che però, come vuole il mondo finanziario, nasconde delle insidie. Non bisogna infatti pensare che una volta conosciute le regole più importanti si possa già avere la prosopopea di affermare di essere una persona competente in questa materia. Bisognerà in maniera imprescindibile affidarsi se non altro in un primo momento a persone competenti, a chi ne sa molto più di noi e a chi gestisce queste argomentazioni in maniera seria ed affidabile: la rete comunque offre spunti molto buoni per muoversi nel campo del campo della tecnologia legata all’economia.

Crea un tuo account, un mondo nuovo ti aspetta

Eh sì perché per queste cripto valute la tecnologia recita un ruolo davvero importante, il fatto che si sia arrivato ad un punto in cui la moneta vada oltre le banconote canoniche dimostra bene come i passi in avanti siano stati davvero da giganti: ce ne sono diverse, come ad esempio Ethereum. Ma in che cosa consiste tutto ciò? Cosa c’è c dietro a queste cripto valute? Come funzionano? Si tratta di un sistema di pagamento a livello mondiale, non è richiesto un meccanismo finanziario particolare o un ente centrale proprio per il fatto di essere un scambio e non una vera e propria moneta e senza dubbio questo rappresenta un vantaggio. Chi di noi non possiede uno smartphone o un normalissimo pc? Bene, non ci rimane altro che creare anche ‘indirizzo bitcoin’ con la possibilità di salvare qui sopra i dati per l’utilizzo di questi bitcoin. Uno dei grandi vantaggi di tutto ciò è quello di avere la possibilità di pagare una commissione massima dello 0,25% con la buona conseguenza che più operazioni fai e meno paghi. Ecco l’importanza della creazione dell’account: passo per cui potrai compare, vendere, inviare, ricevere e memorizzare le cripto valute evitando di ricorrere necessariamente ad un portafoglio indipendente.

Acquisto, uso e vendita. Tutto questo sono i bitcoin

Ma questi bitcoin si possono acquistare? La risposta è affermativa, basta rispettare e seguire alcuni semplici passaggi: non solo, perché successivamente c’è anche la possibilità di usare, vendere o anche immagazzinare su moltissime piattaforme presenti in tutta Europa. E il metodo di pagamento? Anche qui l’usualità ci viene in aiuto: sarà sufficiente infatti pagare con le normali carte di credito oppure anche tramite bonifico bancario SEPA. Tutto ciò però non deve trarci in inganno nel senso che non dobbiamo pensare di essere subito diventati esperti di economia o di queste nuove pratiche, è cosa buona infatti affidarsi a persone competenti quantomeno per le prime indispensabili informazioni che ti possono meglio introdurre nel mondo delle cripto valute. Tecnologia ed economia, binomio vincente.