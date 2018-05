Cos'è Litecoin e come fare investimenti sicuri

Litecoin è una criptovaluta nata nel 2011 basata sul sistema P2P (peer-to-peer) e su un client open source. Grazie al client open source, Litecoin funziona in modo decentralizzato, cioè senza il bisogno di controllo da parte di un’autorità centrale.

Litecoin offre molti vantaggi tra cui permettere di effettuare transazioni anonime e veloci. In più le commissioni sulle transazioni sono ridotte grazie alla deflazione della criptovaluta.

È stata fondata da Charles Lee, laureato all’MIT e dipendente di grandi imprese come Guidewire Software e Google. Charles ha di fatto basato la sua moneta sul source-code di Bitcoin migliorandone la struttura. Infatti è possibile vedere delle sostanziali differenze tra Bitcoin e Litecoin.

Differenze tra Litecoin e Bitcoin

Litecoin si basa su un protocollo che usa un algoritmo basato su Scrypt diverso dal SHA256 di Bitcoin. La differenza di protocollo è quello che rende le transazioni di Litecoin molto più veloci di quelle fatte con Bitcoin.

Il tempo di transazione è stato ridotto quasi del 75%. Ciò significa che, per la transazione di un blocco Litecoin, il tempo impiegato è di 2.5 minuti. Ricordiamo che il tempo impiegato per le transazioni di un blocco Bitcoin è di 10 minuti.

Un’altra sostanziale differenza tra queste due criptovalute sta nella mole di unità monetarie producibili. Bitcoin arriva fino a 21 milioni di unità, mentre Litecoin riesce a produrre fino a 84 milioni di unità. È esattamente il quadruplo rispetto alla produzione di Bitcoin.

Attualmente LTC (Litecoin) occupa il sesto posto nella classifica mondiale delle criptovalute con un capitale di mercato di 6.7 miliardi di dollari statunitensi. Il capitale di Bitcoin è di 115 miliardi di dollari statunitensi.

Perché comprare Litecoin

Sicuramente la velocità delle transazioni di Litecoin fa gola a molti investitori. Ma non è l’unico aspetto positivo di LTC. La scalabilità della criptovaluta è un altro fattore positivo. Grazie all’upgrade di LTC chiamato Segwit, l’aumento delle transazioni non inciderà sui tempi. Al contrario, per tutte le altre criptovalute che non hanno l’upgrade, l’aumento delle transazioni mondiali incide sui tempi e costi di transazione.

La scalabilità della moneta dà la possibilità a Litecoin di sostituire monete a corso legale come Euro e Dollaro. Mentre le altre criptovalute possono essere impiegate come strumenti di conservazione del valore o mezzi di speculazione, LTC può essere impiegato, potenzialmente, da milioni di utenti nel mondo come moneta ufficiale.

Come acquistare e investire Litecoin

Ottenere LTC è possibile attraverso vari metodi, tra cui:

Conversione su siti di Exchange

Crypto ATM

Investimento su piattaforme di Trading in Criptovalute

Per convertire in criptovalute su siti di Exchange è necessario, prima di tutto, trovare un portafoglio virtuale su cui conservare la nuova moneta acquistata. Tra i portafogli più conosciuti troviamo i famosi Coinbase ed Exodus. Inoltre, se ti preoccupa la sicurezza, puoi anche affidarti a portafogli hardware.

Il secondo passo è avviare la conversione da Euro a Litecoin, per esempio. Dato che trovare LTC reali non è facile, la maggioranza dei siti di scambio monete convertono i tuoi soldi in Bitcoin per poi scambiarli con Litecoin su altre piattaforme.

Coinbase ti permette di acquistare fino a 500 dollari statunitensi in LTC con la tua carta di credito. Il limite è aumentabile con la verifica della tua identità.

Una volta creato il tuo portafoglio virtuale o fisico, potrai iniziare a trasferire i Litecoin per effettuare pagamenti.

Grazie al portafoglio digitale potrai effettuare cripto-transazioni anche presso gli ATM abilitati. In Italia ne sono stati installati alcuni nelle città principali come Roma e Milano.

Investire Litecoin

Per investire in LTC puoi affidarti a piattaforme di Trading che si basano su un sistema di CFD (contratti per differenza). Questo basicamente significa che non sarai proprietario effettivo dei Litecoin ma comunque guadagnerai sulle transazioni in base al contratto stipulato con il broker, in questo caso un social investment market.

Sulle piattaforme di investimento non potrai utilizzare i Litecoin come strumento di pagamento o scambio. Però potrai iniziare a guadagnare facendo trading di LTC per moneta fiat. Per questo motivo, al registrarti su una piattaforma di trading probabilmente non avrai bisogno di un Wallet.

Infatti la piattaforma offre un sistema di demo gratuito per familiarizzare con il sistema di trading, supporto tecnico e video di formazione.

Cos’è Litecoin e come fare investimenti sicuri - Conclusioni

Litecoin o LTC è una moneta che ha rivoluzionato il mondo delle criptovalute grazie all’upgrade Segwit che gli permette di essere molto veloce nelle transazioni impiegando 2.5 minuti per blocco.

Attualmente occupa il 6° posto nella classifica mondiale delle criptovalute.

È possibile acquistare Litecoin grazie a portafogli virtuali. Non solo, è possibile iniziare a guadagnare sul trading di LTC grazie al social investment market.