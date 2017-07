La scoperta dei beni culturali traina il settore turistico

ROMA - Fiducia ai massimi nel settore turistico. Secondo l'osservatorio di Confturismo e Istituto Piepoli, l'indice di fiducia raggiunge a luglio «il valore massimo annuale, pari a 70 punti, in crescita di un punto rispetto allo stesso mese del 2016». Anche rispetto a giugno, la fiducia è in crescita, «evidenziando il buon periodo che sta attraversando il turismo italiano».

Nel complesso «i valori registrati sono buoni: in particolare la categoria 'giovani' (tra 18 e 34 anni) fa segnare un valore dell'indice molto elevato, 84 punti. Le vacanze di agosto e della parte finale dell'estate saranno in coppia e in famiglia, principalmente al mare, come normalmente avviene in questo periodo, ma comunque attive».

SCOPERTA DEI BENI CULTURALI - «Tra le motivazioni più richiamate infatti - sottolinea Confturismo (aderente a Confcommercio) - oltre al riposo, gli intervistati dichiarano che vorranno visitare musei, monumenti e mostre, fare shopping e approfittare della vacanza per sperimentare le attrazioni dell'enogastronomia locale, una motivazione quest'ultima sempre in auge». La scoperta dei beni culturali «è dunque uno dei traini del turismo dato che è stata la principale motivazione di viaggio anche nel mese di luglio per quattro intervistati su dieci».

Sono avvantaggiate quindi «le mete nazionali in grado di fornire un mix ampio e multiforme di attrazioni facilmente accessibili per i turisti in visita. È questa una delle formule che fanno emergere più di altre le destinazioni turistiche di Toscana, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige e Veneto».

TOSCANA IN CIMA ALLE PREFERENZE - Otto turisti su dieci, spiega Confturismo, «sceglieranno l'Italia come meta nel prossimo trimestre, con la Toscana in cima alle preferenze. Per questi ultimi la principale motivazione di viaggio sarà la visita di musei, monumenti e mostre».

Le temperature elevate e la «tradizionale capacità di offrire una vacanza di qualità da parte degli operatori della montagna danno buoni risultati. Le destinazioni montane, in particolare quelle del Trentino Alto Adige, risultano essere sempre più attrattive per il periodo estivo».

In Europa, la Spagna è la meta preferita nel prossimo trimestre, davanti al Regno Unito e alla Francia. Il trimestre estivo «permette un allungamento della durata dei viaggi previsti che raggiunge le 6,8 notti per vacanza. Il valore è in linea con quello del 2016 ed è pari al 77% la quota dei turisti che passerà più di tre notti nella destinazione prescelta».