Esplode la pet mania e nascono nuove figure professionali

Sono oltre 60 milioni gli animali domestici che vivono nelle case degli italiani. A dirlo è Il rapporto Italia 2016 redatto dall’Eurispes, che ci informa che circa il 43,3% della popolazione ne possiede uno o più e che nel 60,8% dei casi la compagnia scelta è quella dei cani. Questo trend in costante crescita ha determinato la domanda, sempre più frequente, di figure professionali dedicate alle particolari esigenze dei nostri amici a quattro zampe.

Ecco alcune di quelle più ricercate nel mondo del lavoro:

Assistente veterinario

Affianca il veterinario in tutte le sue attività: dalla cura degli animali all’amministrazione dello studio. Le mansioni principali sono l’accoglienza clienti, la compilazione delle cartelle cliniche e l’interazione con gli animali.

Toelettatore

L'attività di lavaggio e tosatura non è solo una questione estetica, ma soprattutto igienica. Questa figura deve sapersi relazionare ed interagire con il cane durante le diverse fasi di toelettatura, per far sì che questa esperienza, potenzialmente spiacevole, venga vissuta in modo confortevole.

Responsabile vendita

Anche l'ambito commerciale presenta una figura di rilievo. L'attività di vendita dei prodotti destinati ai nostri pet richiede la conoscenza di numerose norme nazionali e convenzioni internazionali in materia di animali domestici.

Addestratore Cinofilo

Questa figura professionale è in grado di riconoscere i comportamenti dell’animale e prevenire eventuali disturbi. L'addestratore ha inoltre il compito di favorire l'acquisizione delle qualità comportamentali caratteristiche della razza di riferimento.

