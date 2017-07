Ostia, flashmob di bagnanti scatenati sulle note del musical «Mamma Mia!»

ROMA - Alla vigilia del debutto del Musical Mamma Mia!, il nuovo allestimento firmato Massimo Romeo Piparo, la musica degli Abba conquista il litorale romano. La spiaggia di Ostia si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico sulle celebri note di "Mamma Mia!" con i bagnanti, divertiti e increduli, coinvolti da attori e ballerini in uno spettacolare flashmob. Un happening, realizzato in collaborazione con la Federbalneari Roma e l'Ascom-Confcommercio, per presentare la versione italiana del Musical, prodotta dalla PeepArrow Entertainment con protagonisti Luca Ward, Paolo Conticini, Sergio Muniz e Sabrina Marciano, che debutterà nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Ostia Antica, i prossimi venerdì 7 e sabato 8 luglio. Il video è di Alberto Sikera.